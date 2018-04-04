Stasera in tv, cosa vedere oggi 4 aprile 2018? Film e programmi prima serata

La bella stagione è appena iniziata e sono aumentate le uscite serali. Qualcuno però preferisce rimanere sotto le coperte e noi abbiamo pensato proprio a chi vuole sapere cosa c'è oggi in tv. Scopriamo subito la programmazione della prima serata di mercoledì 4 aprile 2018.

Film prima serata mercoledì 4 aprile 2018

Stasera in tv il grande cinema è protagonista sul piccolo schermo. Su Rai 1 andrà in onda il film Fratelli unici con Raoul Bova e Luca Argentero. Nella divertente commedia sentimentale ci sono anche le splendide Carolina Crescentini e Miriam Leone. Film impegnativo su Rete 4 che ha deciso di proporre ai telespettatori John Q, pellicola che ha come protagonista un padre disperato interpretato da Denzel Washington che vuole curare il figlio gravemente malato. Su Iris invece verrà trasmesso il film Nessuna Verità con Leonardo Di Caprio e Russell Crowe; Cine Sony propone Frontera con Eva Longoria; LA7 omaggia Elizabeth Taylor che ha interpretato Cleopatra nel kolossal con Richard Burton; Rai Movie alle 21:10 regala ai telespettatori la visione di Machete con Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro e Lindsay Lohan; risate a non finire con Scuola di polizia 6 su Italia 2 sempre a partire dalle ore 21:10. Infine un grande classico su Nove: Nemiche amiche con Julia Roberts e Susan Sarandon.

Fiction, programmi e serie tv in onda questa sera

Chi non vuole vedere i film in tv ha diverse scelte. Su Rai 2 infatti andrà in onda la terza puntata della fiction Il Cacciatore che racconta la storia di un pubblico ministero che ha dato la caccia ai mafiosi dopo le stragi degli anni '90; Italia 1 anche stasera lascia spazio a Le Iene con Ilary Blasi e Teo Mammuccari. Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli.

Sport: diretta tv Champions League, Barcellona-Roma

Grande serata di calcio in tv con la partita di Champions League, che sarà trasmessa in chiaro alle ore 20:45 su Canale 5. Barcellona e Roma si sfideranno al Nou Camp. Alle ore 17:00 invece su Sky Calcio ci saranno i recuperi di Serie A della domenica in cui è morto il capitano della Fiorentina Davide Astori. Per gli appassionati di calcio su Premium Calcio 2 ci sarà il derby inglese Liverpool-Manchester City.