Home Intrattenimento Amici 18 quando inizia? Paola Turci e Giusy Ferreri tra i professori

Amici 18 quando inizia? Paola Turci e Giusy Ferreri tra i professori

di Redazione 02/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Amici 18 sta per tornate in televisione... Ma quando inizia il talent? Maria De Filippi quest'anno ha messo in atto diversi cambiamenti, il primo fra questi riguarda l'arrivo di Paola Turci e Giusy Ferreri tra i professori Amici 18 quando inizia? Ecco le prime anticipazioni Amici 18 quando inizia? Al momento le anticipazioni di Maria De Filippi non ha ancora svelato quale sia la data ufficiale di inizio per il talent, ma ha rilasciato una serie di anticipazioni che rendono questa edizione assolutamente esplosiva. Come abbiamo avuto modo di notare negli ultimi due anni, molti dei fan di Amici di Maria De Filippi si sono lamentati del fattore "ripetitivo". Amici infatti era diventato quasi monotono, con pochi effetti sorpresa. Fortunatamente l'arrivo dei giudici al serale è riuscito a dare quel tono in più che ha salvato Queen Maria. Amici 18 cast e professori Amici 18, come abbiamo appena accennato, vede dei notevoli cambiamenti da un punto di vista strategico della messa in onda. Che vuol dire quanto detto? Maria De Filippi ha voluto rivitalizzare il talent sotto alcuni aspetti tecnici, il più importante tra queste riguarda la messa in onda della puntata in diretta... Dunque si concretizza la cancellazione delle registrazioni? Le novità però non finiscono qui perché dopo l'abbandono di Fabrizio Moro ecco che anche il ballerino Kledi ha deciso di salutare Amici alla ricerca di nuovi orizzonti. In questo frangente però è in arrivo qualche novità nel cast dei professori. Amici 18 rumors, Paola Turci e Giusy Ferreri Amici 18 si presenta già pieno di grandissime novità, soprattutto per quanto riguarda il cast dei professori. Dopo gli addii di Fabrizio Moro e Kledi, continueranno il loro percorso ad Amici 18 gli storici prof Alessandra Celentano, Rudi Zerbi e Garrison... La nuova edizione di Amici 18 però si apre con due nuovi ingressi ovvero quello di Paola Turci e Giusy Ferreri proprio come professoresse di canto. Tra le due artiste sarà un rapporto idilliaco o l'inizio di uno scontro?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp