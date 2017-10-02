Home Intrattenimento Grande Fratello Vip diretta, un concorrente fa coming out?

Grande Fratello Vip diretta, un concorrente fa coming out?

di Redazione 02/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grande Fratello Vip stasera va in onda con la diretta di una nuova puntata... Nelle ultime ore però si è parecchio discusso di un concorrente che ha fatto coming out in un modo assolutamente particolare Grande Fratello Vip diretta, Giulia De Lellis attacca Antonella Mosetti La faida tra Giulia De Lellis, Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti continua ancora... L'ex corteggiatrice, attuale fidanzata di Andrea Damante è tornata nuovamente sull'argomento che ha animato la prima edizione Grande Fratello Vip, ovvero la presunta cotta di Asia Nuccetelli. In un primo momento Giulia De Lellis ha raccontato l'episodio della maglietta, sottolineando che nonostante non si trovasse d'accordo la figlia di Antonella Mosetti ha immediatamente attuato un comportamento conoscono alla situazione. Un anno dopo però ecco che la De Lellis, adesso concorrente dello show, ha deciso di puntare proprio il dito su Antonella Mosetti. A breve dunque assisteremo a uno scontro in diretta all'interno della casa? Grande Fratello Vip diretta, annullato il televoto a causa di una bestemmia Il cast del Grande Fratello Vip quest'anno sembra essere davvero ricco di personalità. Se da una parte abbiamo la materna e forse eccessivamente educata, Simona Izzo, dall'altra parte abbiamo Marco Pedrolin che il gossip ha rimesso in gioco per un presunto flirt con Michelle Hunziker all'epoca adolescente. Durante la puntata in diretta di stasera però scopriremo nel dettaglio perché la redazione ha annullato il televoto di stasera. Alla base di tutto però troviamo una bestemmia detta proprio da Marco Pedrolin in occasione di una chiacchierata con Luca Onestini, Ignazio Moser e Gianluca Impastato. Grande Fratello Vip un concorrente fa coming out? Il Grande Fratello Vip però in queste ore è finito nuovamente sotto i riflettori del gossip. Uno dei concorrenti avrebbe fatto coming out.... O per meglio dire forse qualcuno l'ha fatto per lui. Il concorrente in questione è proprio Jeremia Rodriguez e a lanciare lo scoop è stata la sorella Cecilia. La modella infatti si è lasciata andare a un racconto un po' particolare, riguardante una disavventura vissuta con Belen e appunto Jeremia. Cecilia durante il suo racconto ha spiegato che quel giorno era presente anche il "fidanzato del fratello". Sul web infatti si parla già di coming out, ma qual è il motivo che spingerebbe Jeremia a tacere sulla cosa?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp