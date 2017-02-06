Amici 2017 anticipazioni serale, nomi giudici e coach: Irene Grandi sostituisce Emma Marrone?

Irene Grandi sostituisce Emma Marrone al serale di Amici 2017? Arriva il nuovo scoop e si infittisce il giallo sui nomi dei giudici e dei coach della seconda fase del talent che dovrebbe iniziare il prossimo mese. La cantante non conferma e non smentisce ma dopo gli accordi (falliti) con Giorgia, la produzione di Amici di Maria De Filippi sarebbe in contatto con la fiorentina.

Le nuove anticipazioni sul serale di Amici 2017 si concentrano sulle defezioni, ormai è certo che non ci sarà Nek nei panni di giudice perché impegnato nella trasmissione Standing Ovation di Antonella Clerici. Svelato invece il motivo della rinuncia di Emma Marrone, la salentina infatti non sarebbe coach del serale di Amici 16 perché impegnata nel ruolo di produttrice di Elodie Di Patrizi e non a lavoro sul nuovo album. Queste news rassicurano anche i fan preoccupati per la presunta lite con Maria De Filippi. Tornando ai giudici, negli scorsi giorni è arrivata un’altra rinuncia importante da parte di Sabrina Ferilli, l’attrice all’età di 50 anni sta per coronare il suo sogno di diventare mamma così come svelano le news di gossip.

E ora torniamo allo scoop del giorno: Irene Grandi coach al serale di Amici 2017. A parlarne è stato il blog Il Vicolo delle News che ha riferito che la cantante dovrebbe firmare il contratto a giorni. Sarà vero? Il ruolo di coach al serale di Amici 16 è molto difficile e la frizzante Irene Grandi potrebbe cavarsela molto bene, anche se sarà difficile entrare nel cuore del pubblico del talent. Noi vi aspettiamo presto per le nuove anticipazioni sul serale di Amici 2017 che potrebbero arrivare già la prossima settimana, quando Maria De Filippi tornerà a casa Mediaset dopo l’esperienza sanremese.