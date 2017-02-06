Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni trama settima puntata 12 febbraio 2017: Quando torna Guido?
di Redazione
06/02/2017
Che Dio ci aiuti 4 anche questa settimana ha conquistato un boom di ascolti, ma ha deluso un po' i fan di Monica e Nico a causa dell'intromissione di Asia. L'avvocato a quanto pare è pronto per una vera relazione d'amore, ma nel frattempo vuole ferire Monica? La nuova love story con Asia caratterizzerà la trama della settima puntata, la quale andrà in onda il prossimo 12 febbraio 2017, allo stesso tempo ecco delle nuove anticipazioni che riguardano Azzurra: quando torna Guido?
Che Dio ci aiuti 4 personaggi love story: L'intromissione di Asia allontana definitivamente Nico e Monica?Durante l'ultimo episodio di Che Dio ci aiuti 4 abbiamo avuto modo di conoscere molto meglio Nico... L'avvocato ha anche un cuore? Ebbene si, ma ha anche una pazienza che ha raggiunto il suo limite a causa delle prove a cui è stato sottoposto da Monica. Questa volta la cara dottoressa però è riuscita a far perdere la pazienza anche a Suor Angela che le ha fatto notare come questo suo atteggiamento, alias il non fidarsi mai di nessuno, è riuscito a far allontanare Nico lasciando così campo libero a Asia. La ragazza benestante, che ha perso la memoria dopo un'incidente, è una delle nuove inquiline del convitto e con la sua aria indifesa ha catturato in pochissimo tempo il cuore di Nico. Adesso però c'è da chiedersi se Nico sia stato veramente conquistato da Asia, oppure la ragazza è arrivata al momento giusto quando l'avvocato era pronto ad innamorarsi? Mentre la love story tra Nico e Monica ha subito un brusco stop, i fan preferiscono preoccuparsi per la salute di Emma ricoverata a causa di un malessere dovuto al diabete ma anche per Azzurra che non sa più cosa fare per tenere con se la figlia. Quando torna Guido nella serie per risolvere tutti i guai dei personaggi?
Che Dio ci aiuti 4 rumors prossima episodio: Quando torna Guido per aiutare Suor Angela?Dal trailer della settima puntata di Che Dio ci aiuti 4 si nota Azzurra gelosa della nuova segretaria di Guido: che abbia trascurato troppo il marito? Il ritorno di Lino Guanciale nella serie è previsto nel corso dell'ottava puntata, programmata per domenica 19 febbraio 2017, ma secondo alcuni rumors potrebbe già arrivare nel corso del prossimo episodio con la fiction. Troppe emozioni e caos da controllare per Suor Angela senza il sostegno di Guido?
Redazione