Amici Daytime, il Biondo è stato eliminato dalla scuola?

di Redazione 13/12/2017

Importanti novità in arrivo per Amici Daytime... Sembrerebbe che la direzione del talent abbia deciso di prendere dei provvedimenti nei confronti di un alunno, tanto che secondo una fuga di notizia affermerebbe che il Biondo sia stato eliminato dalla scuola. Sarà effettivamente così? Il Biondo eliminato dopo la sfida? Durante l'ultimo appuntamento pomeridiano del sabato abbiamo avuto modo di vedere il Biondo sfidato da un altro cantante, pronto a prendere nell'immediato il suo posto all'interno della scuola di Amici. I due artisti hanno battagliato a suon di rime, mostrando un livello di bravura davvero eccezionale tanto che i compagni davano già il Biondo eliminato dopo la sfida... Invece il cantante è riuscito a sorprendere tutti e conservare così il suo posto dentro Amici. Allora cosa sta succedendo nel corso delle ultime ore dentro la scuola? Provvedimenti disciplinari in arrivo ad Amici? Questa nuova edizione di Amici sembra essere iniziata in modo tranquillo, anche se non mancano le polemiche tra insegnanti e alunni. I giovani artisti appena entrati reclamano ai docenti il loro ruolo principale, ovvero quello di insegnare loro varie tecniche per quanto riguarda il canto, la danza ecc... Nel corso dell'ultima puntata non a caso abbiamo avuto modo di sentire Ruby Zerbi sottolineare che, per quanto i coach possano impartire delle lezioni importanti, coloro che sono entrati ad Amici non devono fare tabula rasa di ciò che hanno imparato prima ma aggiungere dei plus. La discussione sarebbe continuata anche in questi primi giorni della settimana, tanto che il corpo docenti di Amici potrebbe essere pronto a prendere dei provvedimenti disciplinari, che sia coinvolto anche il Biondo? L'assenza del Biondo al Daytime, ecco la verità Dopo l'annuncio di un possibile provvedimento disciplinare i fan del Biondo hanno cominciato a chiedersi se fosse lui il destinatario. In pochissimo tempo sui social i fan hanno lasciato vari commenti chiedendo come mai il cantante, conosciuto anche come Simone Baldasseroni, non abbia più seguito le lezioni. A spiegare i motivi della sua assenza è stato lo stesso Biondo: Sto leggendo cose non vere su di me. Non sono stato eliminato dal programma, stavo solo male. Per questo non ero presente nel daytime di oggi. Non fatevi troppi viaggi, sono sempre sul pezzo".

