di Redazione 13/12/2017

Palermo sotto assedio grazie ad un blitz dei carabinieri cominciato oggi alle prime luci dell’alba. L'intento dei carabinieri è stato sgominare un’organizzazione criminale ( Banda delle Bionde) che effettuava rapine in città, colpendo sempre e solamente furgoni che trasportano tabacchi. 13 arresti dalla "Banda delle Bionde" E' stata così smantellata la cosiddetta “banda delle bionde”, soprannome dato a questo gruppo di rapinatori specializzato negli assalti ai furgoni carichi di sigarette. I carabinieri della compagnia di San Lorenzo guidati dal capitano Andrea Senes nel blitz effettuato questa notte hanno arrestato in totale 13 persone, di cui nove sono finite in carcere e quattro invece agli arresti domiciliari. L’accusa di cui devono rispondere è di associazione a delinquere finalizzata al compimento di rapine. L'esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare è partita e firmata dal gip Lorenzo Jannelli . I Carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno dunque decimato un vero e proprio gruppo criminale costituito da una struttura solida e ben organizzata che continuava ad operare ripartendo, tra gli affiliati, ruoli e competenze. Tutte le rapine, infatti, sono stato studiate e messe in atto nei minimi dettagli, dalla pianificazione dei colpi, al furto di mezzi idonei, ma anche agli sbarramenti stradali, immobilizzazione e sequestro delle vittime, sottrazione e successiva ricettazione della merce. Rapinati 9 furgoni carichi di sigarette In totale risultano 9 le rapine effettuate, di cui 2 consumate con una refurtiva di un valore potenziale di quasi un milione di euro. Le vittime sono sempre state i trasportatori di tabacchi, che prima venivano puntati dalla banda, specializzata negli assalti ai furgoni, dopodiché i poveri malcapitati venivano immobilizzati sotto la minaccia di armi e costretti ad aprire il mezzo da cui i rapinatori rubavano l'intero carico. L’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta del sostituto procuratore Giorgia Spiri, ha portato in totale e per ora, all’ arresto di 13 componenti della "Banda delle Bionde" .

