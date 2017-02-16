Home Attualità Amore Pensaci Tu anticipazioni, quando comincia la nuova fiction di Canale 5: trama, cast e puntate

16/02/2017

Quando comincia la nuova fiction di Canale 5 Amore Pensaci Tu? Grandi nomi nel cast, come per esempio Emilio Solfrizzi e Fabio Troiano. Le anticipazioni indicano che sarà una serie tutta al maschile che daranno vita a numerose situazioni ironiche, ma anche a spunti di riflessione sulla società e sulle dinamiche familiari. La fiction targata Mediaset si concentra sul ruolo degli uomini nella famiglia moderna, microcosmo in cui molto spesso è la donna ad andare a lavorare e l’uomo a sbrigare le faccende di casa e a fare da “mammo” in caso di assenza della mamma, ovvero per una prematura scomparsa della compagna o a causa di una separazione. La prima puntata della serie andrà in onda venerdì 17 febbraio 2017, di seguito, tutte le news e le anticipazioni sulla trama, sul cast degli attori e sulle puntate. La nuova fiction di Canale 5, Amore Pensaci Tu, sarà strutturata in dieci puntate dal 17 febbraio 2017 e il cast non teme neanche il giorno nefasto: si tratta di Emilio Solfrizzi, Carmine Recano, Fabio Troiano, Filippo Nigro, Giulio Forges Davanzati. Nomi illustri anche per quanto riguarda le donne: Giuliana De Sio, Giulia Bevilacqua, Valentina Carnelutti e Martina Stella. Abbiamo scoperto quando comincia questa nuova serie, è doveroso focalizzarsi sulle anticipazioni riguardo la trama. La trama della nuova fiction Amore Pensaci Tu è incentrata sulle vicende di diverse famiglie, tutte con problemi diversi: Marco e Anna Pellegrini si occupano dei bambini dopo che la suocera è morta: lei medico, lui tuttofare e mammo che va in crisi quando i figli vogliono più indipendenza. Francesco e Tommaso Carofiglio invece sono una coppia di fatto che cresce la loro nipotina rimasta orfana con la suocera ingestibile. Jacopo ed Elena La Neve sono una coppia giovane alle prese con divorzio e affidamento dei figli. Infine, Luigi e Gemma Cordaro: lui casalingo ed imprenditore edile, mentre la compagna è infermiera, alle prese con tre figlie, tra cui una sedicenne e incinta.

