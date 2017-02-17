Amore pensaci tu cast e anticipazioni nuova fiction Canale 5, come vederla in streaming?
17/02/2017
Oggi in prima serata andrà in onda Amore pensaci tu, la nuova fiction di Canale 5. La serie tv vede un cast davvero ricco da Martina Stella, Carmine Recano a Leonardo e Jacopo Morandi. Ma quali sono le anticipazioni relative alla prima puntata di Amore pensaci tu, ma soprattutto come vedere in streaming la serie?
Amore Pensaci tu cast completo e anticipazioni prima puntata: la fiction come Tutti pazzi per amore?Stasera su Canale 5 arriva la nuova fiction Amore pensaci tu. La serie televisiva racconterà la classica vita quotidiana di coppie e famiglie dove colui addetto a risolvere i guai, tra bambini e drammi adolescenziali, sarà proprio l'uomo di casa. Riusciranno i protagonisti maschili della fiction a non creare troppi disastri? La serie Amore pensaci tu si presenta come una vera e rivisitazione di Tutti pazzi per amore, non a caso nel cast troviamo anche la presenza di Emilio Solfrizzi che sarà uno dei principali protagonisti. Ad accompagnare l'attore ci sarà anche Fabio Troiano, Alessia Manicastri, Margherita Vicario, Benedetta Gargari, Valentina Carnelutti, Miranda Ardovino, Filippo Nigro, Giulietta Rebeggiani, Giulia Bevilacqua, Mario Sgueglia, Giulio Forbes Davanzati, Albero Molinari e Emanuele Macone ecc... L'appuntamento con la prima puntata della fiction è stasera alle ore 21:30 al termine di Striscia la notizia, ma potrà essere vista anche in streaming sul sito ufficiale della Mediaset.
Amore pensaci tu attori: Martina Stella e Giuliana De Sio pronte anche Ballando con le stelle 2017La fiction Amore pensaci tu vedrà tra le sue protagoniste femminili anche Martina Stella e Giuliana De Sio. Le due college nell'arco delle prossime settimane saranno anche impegnate nel programma Ballando con le stelle 2017, dove si sfideranno a suon di rumba, tango, baciata, salsa ecc... Martina Stella e Giuliana De Sio conquisteranno un boom di ascolti sia in casa Rai che in casa Mediaset?
