Andrea Iannone contro la Suzuki: Belen Rodriguez allontanata dai box

di Redazione 17/06/2017

Andrea Iannone contro la Suzuki! Il motociclista avrebbe iniziato una guerra con la sua scuderia e tutto per colpa della fidanzata. Iannone avrebbe perso la concentrazione sul "lavoro"? Secondo alcuni rumors Belen Rodriguez sarebbe stata allontanata dal box, sarà vero? Belen Rodriguez ancora una volta sotto attacco! Per la showgirl argentina è appena arrivato un altro duro colpo dopo la frecciatina che Stefano De Martino le ha lanciato durante Selfie - Le cose Cambiano. Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? Nel corso delle settimane si è anche parlato di matrimonio tra i due preceduto da un'imminente convivenza in Svizzera, dove risiede appunto Iannone. Qualcosa però deve essere andato storto, dato che la coppia a quanto pare ha anche interrotto la ricerca del nido d'amore. Nel frattempo però, come se non bastasse, ecco che arriva un'altra notizia che riguarda proprio la showgirl argentina e Andrea Iannone: "Belen Rodriguez allontana dai box Suzuki". La notizia ha scatenato non poche reazioni sia nel mondo dei motori che in quello del gossip, tanto che la maggior parte delle news portano il titolo "Andrea Iannone contro la Suzuki". Ma qual è la verità? Andrea Iannone contro la Suzuki? La notizia che da ore tiene con il fiato sospeso i fan della coppia è stata però smentita poco fa dal team manager di Iannone, ovvero Davide Brivio. "Ma vi sembra possibile che la Suzuki abbia chiesto di allontanare Belen Rodriguez dai box? È una cosa non vera e credo che nessuno ci abbia mai pensato... Quando è venuta alle gare è sempre stata molto discreta devo dire, a volte non l'ho vista per un giorno o due anche se era già lì".

