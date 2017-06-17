Home Intrattenimento Wind Summer Festivav 2017 anticipazioni cantanti e ospiti, chi salirà sul palco?

Wind Summer Festivav 2017 anticipazioni cantanti e ospiti, chi salirà sul palco?

di Redazione 17/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Wind Summer Festival 2017 sta per tornare... Secondo alcune anticipazioni Alessia Marcuzzi condurrà il programma insieme a Daniele Battaglia e Niccolò De Devitiis. Lo show delle canzoni anche quest'anno ha lo scopo di decretare quale sarà la canzone dell'estate. Ma quali saranno i cantanti e ospiti che anche saliranno sul palco? Wind Summer Festival 2017 ormai è alle sue ultime battute organizzative. Per lo show Alessia Marcuzzi, anche quest'anno, ha confermato la sua presenza insieme a due nuovi conduttori, ovvero Daniele Battaglia e Niccolò De Devitiis. I fan dello show però sono già alla ricerca della scaletta delle puntate, quali saranno gli artisti che saliranno sul palco? Secondo alcune anticipazioni sul palco troveremo Francesco Gabbani, seguito da Ermal Meta, Elisa, The Giornalisti, Fabri Fibra, Nek, Gianna Nannini, Alex Britti, Fabio Rovazzi e tanti altri... Durante il Wind Summer Festival 2017 troveremo anche i ragazzi che hanno appena trionfato durante Amici di Maria De Filippi, ovvero Federica e Riccardo Marcuzzo. Le sorprese però non finiscono qui dato che per lo show musicale sono pronti anche Alessio Bernabei, Benji & Fede, Baby K e Raphael Gualazzi. Chi saranno invece gli ospiti della manifestazione musicale? Come ogni anno però il Wind Summer Festival 2017 darà spazio anche ad alcuni artisti esordienti. Dopo il trionfo di Ermal Meta con A parte te, durante l'estate 2016, quest'anno tenteranno la sorte alcuni nomi già noti nel panorama musicale italiano. Gli artisti che si sfideranno sul palco del Wind Summer Festival 2017 sono Amara, che ha composto la canzone di Fiorella Mannonia Che sia benedetta, insieme a I Desideri, Low Low, Tony Maiello e Shade. Al momento però permane il silenzio stampa sugli ospiti, che verranno annunciati nell'arco delle prossime settimane.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp