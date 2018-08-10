Home Intrattenimento Andrew e Martina stanno insieme, foto hot su Instagram

Andrew e Martina stanno insieme, foto hot su Instagram

di Redazione 10/08/2018

Un mese dopo Temptation Island 2018 arriva la conferma ufficiale: Andrew e Martina stanno insieme? Una foto hot su Instagram sarebbe stata pubblicata al fine di "confermare" la frequentazione tra i due, complice di tutto ciò ovviamente Lara Zorzetto. Temptation Island le coppie, un mese dopo L'ultima puntata di Temptation Island le coppie ha mostrato ai fan come vivono i protagonisti del reality un mese dopo. Quasi tutte le coppie hanno lasciato insieme il programma, nonostante le varie difficoltà e momenti di crisi, fatta eccezione per Lara, Michael, Martina e Gianpaolo. Le storie d'amore in questione sono state quelle che hanno fatto discutere di più, tra tradimenti passati, presenti e nuove frequentazioni... Ecco come procede la nuova vita di Lara e Martina dopo Temptation Island. Lara e Gordon a Ibiza Il mondo del gossip in questi giorni si è concentrato su Lara e Gordon a Ibiza. Lo youtuber, come accadde l'anno scorso, si è messo alla ricerca dei protagonisti di Temptation Island 2018 più discussi e amati dello show. Complice il fato, Lara e Gordon si sono incontrati proprio a Ibiza dove hanno trascorso il weekend insieme a Andrew e Martina. L'ex fidanzata di Gianpaolo e il tentatore, imprenditore enologo, stanno insieme? La conferma, dopo le dichiarazioni rilasciate a Temptation Island, arrivano proprio su Instagram. Andrew e Martina La domanda cult in queste settimane è stata la seguente: Andrew e Martina stanno insieme? La risposta sembra essere positiva, uno foto hot su Instagram ritrae Martina nuda in vasca da bagno e Andrew intento a leggerle un libro. La foto pubblicata dalla ragazza è accompagnata dal commento: "Allora se mi guardi così, in qualche modo andrà bene". Ma a dare conferma della frequentazione era stata la stessa Martina che, come riportato anche da Fanpage, ha dichiarato: "Io sono stata ad Ibiza con Andrea è vero, ci può stare è passato un mese dalla fine del programma. Io non sono scappata subito ad Ibiza con Andrew, è passato più di un mese. Dite che faccio schifo perché sto con Andrea? Ma perché venite nel mio profilo allora?!".

