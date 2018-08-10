Home Intrattenimento Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte ci sarà? Anticipazioni e cast

di Redazione 10/08/2018

Il mondo del gossip tuona: Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte ci sarà? In queste ultime settimane sono state diverse le notizie che raccontano anticipazioni e cast. Eccome come stanno procedendo le selezioni. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi Una delle notizie che sta facendo discutere parecchio i fan del programma riguarda proprio Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. I due sono tornati single e potrebbero pare che abbiano già trovato altri compagni con cui condividere questa nuova fase della loro vita ma attenzione... Fabrizio Corona e Silvia Provvedi potrebbero trovarsi nuovamente faccia a faccia proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip 3, dove la ragazza potrebbe partecipare insieme alla gemella Giulia. Fabrizio Corona IG Stories ha postato un video dove afferma: "Corri, suda, lavora e concentrati per settembre...". Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 Le anticipazioni riguardante il cast del Grande Fratello Vip 3. Quali sono i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia? Nell'ultimo numero del settimanale Chi si legge: "Francesco Monte è a un passo dalla porta del Grande Fratello Vip 3". L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez continua a essere single dopo la rottura con Paola Di Benedetto, attualmente fidanzata con Federico Rossi del duo Benji & Fede, anche se in molti raccontano uno pseudo flirt con Sara Affi Fella mai confermato. Provate a immaginare cosa potrebbe succedere nella casa del Grande Fratello Vip 3 se entrassero personaggi mediatici del calibro di Francesco Monte, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi... Gli ascolti potrebbero toccare livelli davvero altissimi. Grande Fratello Vip 3 cast Nel corso di queste ultime settimane sono state diverse le anticipazioni pubblicate che vedono come protagonista il Grande Fratello Vip 3 cast. Dopo l'annuncio riguardante Francesco Monte, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, all'interno della casa potremmo trovare anche Barbara De Rossi, Ivan Catteno e Giulia Salemi. Cosa potrebbe nascere dalla convivenza forzata di caratteri forti come quelli dei personaggi appena menzionati?

