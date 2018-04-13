Home Scienza e Tecnologia Android diventa ghiacciolo: e se fosse questa la prossima versione?

di Redazione 13/04/2018

Android diventa ghiacciolo? Supposizione o non, il dubbio ai fan viene a causa dell'account Instagram ufficiale di Google. Android diventa ghiacciolo: dove viene il sospetto L'account ha da poco condiviso una serie di sfondi a carattere primaverile. Ci sono fiori, spiagge, aquiloni, biciclette: un po' le cose classiche, ivi compresi dei ghiaccioli. E se pensiamo che in inglese ghiacciolo sarebbe Popsicle, il pensiero vola subito ad Android P. La deduzione è un po' fantasiosa, ma in fondo ha un suo perché, e sinceramente, visto ciò che accadde con il biscotto gelato (Ice Cream Sandwich), ci viene da dire: è in arrivo ilmghiacciolo. D'altronde, proprio la presenza di un precedente si può escludere un nome in qualche modo correlato. Ma sinceramente Pineapple cake non piace. Quale sarà dunque il nome della versione finale di Android P? Uno dei nomi papabili per Google potrebbe essere Popsicle, traduzione (come abbiamo già detto) in italiano di "Ghiacciolo". Forse per questo risulta tra le ipotesi più accreditate, in particolare dopo che il gruppo di google si è lasciato andare a pubblicazioni del genere. Android diventa ghiacciolo: arriva davvero Popsicle? Tra gli altri appellativi che sino ad ora sono stati presi in considerazione c'è pure Pastille, Pancake, Pie, Profiterole, mentre gli italiani sperano di vedere la prossima release del sistema operativo chiamarsi Pandoro o Panettone, per celebrare un po' anche lo stivale. Non è da escludere neppure la possibilità che Google si stia semplicemente prendendo "gioco" dei curiosi, diffondendo indizi senza riferimenti ad android al solo scopo di sviare chi sta provando a svelare in anteprima le proprie intenzioni. Vi ricordate? Questo è un po' quello che è accaduto un paio di anni fa con Android Nutella.

