Home Salute Moglie muore di tumore: a lui arrivano ogni tanto lettere d'amore

Moglie muore di tumore: a lui arrivano ogni tanto lettere d'amore

di Redazione 13/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un uomo e sua moglie miore di tumore: ma anche al di là della morte lei c'è. Niente di paranormale, solo un grande amore che resta saldo anche oltre la vita terrena. Questa è la storia di una splendida coppia inglese che ha visto togliersi il sorriso dal cancro. Malattia che ha portato la morte della giovane Kate, scomparsa all’età di 34 anni. E nel frattempo, il marito Chris sostiene di averla, in uno strano modo, sempre accanto a lui. Non a caso lui riceve ancora le sue lettere d’amore. Moglie muore di tumore: un regalo a suo marito per l'eternità Ci sono legami che restano vivi anche dopo la morte, nemmeno un evento tragico come la morte può dissolversi. Chris e Kate si amavano alla follia e si amano tuttora, nonostante la vita non è stata complice. La donna scoprì di essere malata di cancro nell’anno 2011 e sapeva che il suo destino le aveva scritto di volare in cielo. Ma ha deciso di lottare fino alle fine, e ha trovato un modo per rimanere vicino al marito anche ora che non c'è più. L’ultimo biglietto ricevuto da Chris è stato quello per i suoi 40 anni, anno in cui Kate era già morta. «Al mio caro Humpty Dumpty per i tuoi, ormai, 40 anni. Hai già perso tutti i capelli?!? Ti amo e lo farò per sempre». Questa splendida e commovente lettera è stata pubblicata da Chris sul suo profilo Twitter. «Un biglietto di compleanno, è stato così emozionante aprirlo. Dalla mia bellissima moglie Kate Granger. Lei è sempre con me, mi manca tantissimo. Spero che tu sia fiera di me lassù nel cielo», ha scritto il marito commosso. Moglie muore di tumore: le lettere al marito dopo la morte Paranormale? No amore: prima di morire la donna ha scritto 27 lettere che il marito avrebbe dovuto leggere solo il giorno del suo compleanno. Ciò vuol dire che fino al compimento dei suoi 65 anni, l’uomo continuerà a ricevere struggenti sorprese. Quando scompare una persona che si ama ciò che più si sente è la sua lontananza. È questo ciò che ferisce: il non vedere il suo viso, non sentire le sue parole, non poter ridere insieme il non poter nemmeno litigare. Ma Chris ha la fortuna di portare ancora con sé una piccola parte di Kate. «Ricevere le lettere ha reso la sua scomparsa un pochino più facile da affrontare. Le ha scritte nei due anni prima della sua morte», ha dichiarato Chris in una intervista al Daily Mail.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp