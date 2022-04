Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi” sembra che Anna Tatangelo e Livio Cori, che aveva attestato il loro amore sui social circa un mese fa con un post pubblicato da entrambi e attualmente sparito, si siano lasciati. I due facevano coppia da quasi un anno ma ormai da tempo avevano smesso di nascondersi dopo essere stati paparazzati in barca nell’estate del 2021, in atteggiamenti che lasciavano intendere che fossero una coppia. Per questo a fine agosto avevano deciso finalmente di uscire allo scoperto con un video social si mostravano complici e innamorati. A dicembre avevano condiviso anche le foto di un viaggio a Parigi, andando anche qualche giorno a Disneyland con il figlio dei lei, Andrea, avuto dalla storia precedente con Gigi D’Alessio. Ma adesso pare che Anna Tatangelo e Livio Cori siano lasciati.

Anna Tatangelo: l’intervista a Verissimo in cui ha parlato di Livio Cori

Anna Tatangelo aveva raccontato “L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio” a “Verissimo”, utilizzando parole dolci per il cantante 33enne e parlandone innamorata. “Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”. E’ così che la Tatangelo ha parlato di Livio Cori e del loro amore a Verissimo, per questo i fan della coppia si chiedono: Anna Tatangelo e Livio Cori si sono davvero lasciati?

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: il post sparito dai social

La notizia che Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati arriva dall’account Instagram del settimanale “Chi”, ma non è ancora stata commentata dai diretti interessati. Secondo il settimanale, infatti i due si sarebbero lasciati perché il post che avevano pubblicato un mese fa, in cui entrambi avevano scritto “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo” è sparito dai profili di entrambi. Insomma, supposizioni, che sembrano parecchio fondata. Siamo solo in attesa delle dichiarazioni di entrambi.