Concertone del primo maggio, dove vederlo, chi conduce e artisti presenti

Dopo una lunga attesa che ha riguardato i fan del concertone del Primo Maggio, finalmente si hanno i nomi di tutti gli artisti partecipanti al concerto che si terrà, come di consueto, in occasione della giornata dei lavoratori, il primo maggio, a partire dalle 15:30. A differenza degli altri anni, in cui la fitta presenza di artisti che si sono esibiti a Sanremo aveva negativamente sorpreso i fan del concertone del primo maggio, in occasione del 2021 la line-up appare sicuramente più varia e ricca di nomi anche piuttosto apprezzati nell’ambito della cultura musicale italiana, tra cui quelli di Marco Mengoni, Max Pezzali, Ornella Vanoni e Tommaso Paradiso. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del concertone del Primo Maggio, relativamente a dove vederlo, chi conduce e quali sono gli artisti presenti sul palco.

Chi conduce il Concertone del Primo Maggio?

Per la quinta volta consecutiva, così come già accaduto negli ultimi quattro anni, il concertone del Primo Maggio sarà condotto da Ambra Angiolini. Il nome è stato scelto per una sorta di continuità nell’ambito dell’evento musicale e televisivo italiano, dal momento che la conduttrice ha dimostrato di reggere molto bene sul palco e, soprattutto, di dialogare anche perfettamente con gli artisti presenti nell’ambito del concertone del Primo Maggio. Come in ogni anno, la conduttrice dominerà il palco presente in Piazza San Giovanni, accessibile gratuitamente da parte di tutti coloro che vogliono seguire dal vivo il concertone del Primo Maggio.

Concertone del Primo Maggio: gli artisti presenti sul palco

A proposito degli artisti che si esibiranno in occasione del concertone del Primo Maggio, organizzato da Cisl e Uil e CGIL, si tratta di una lista che è stata rivelata in occasione del 22 aprile del 2022. I nomi degli artisti presenti sul palco sono di diversa natura musicale e ideologica, dunque sono in grado di rendere il palco sicuramente molto più composito e ricco di grandi manifestazioni artistiche insite nella cultura italiana. Il tema del concertone del Primo Maggio del 2022 è Al lavoro per la pace, uno slogan sicuramente indirizzato alla situazione che si sta vivendo in Ucraina e in tutto il mondo in un momento storico sicuramente difficile. Tra gli artisti sicuramente apprezzati da parte del pubblico ci sono Marco Mengoni Max Pezzali, Ornella Vanoni, Tommaso Paradiso ma anche giovani promesse come Ariete, Fasma e Mara Sattei; di seguito, sono indicati tutti gli artisti che si esibiranno in occasione del concertone del Primo Maggio:

Marco Mengoni, Go_A, Carmen Consoli, Ariete, La rappresentante di Lista, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Tommaso Paradiso, Bresh, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffellatte, Clementino, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame de Paris, Bandabardò&Cisco.

Dove vedere il concertone del Primo Maggio in tv e quando inizia

Il concertone del primo maggio sarà accessibile gratuitamente a piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per tutti coloro che vogliono godere dal vivo delle esibizioni degli artisti. Per tutti coloro che vogliono vedere in tv il concertone del primo maggio, lo stesso inizia domenica primo maggio alle ore 15:30 fino alle 19:00, per poi riprendere dalle 20:00 alle 24:00. La programmazione televisiva permette di guardare in diretta l’evento su Rai3 e di ascoltarlo su Rai Radio 2. Per tutti coloro che volessero utilizzare un sistema di streaming, il concertone del Primo Maggio potrà essere visto in diretta su Rai Play.