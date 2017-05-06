Home Intrattenimento Anna Tatangelo rifatta, ecco la verità

Anna Tatangelo rifatta, ecco la verità

di Redazione 06/05/2017

Anna Tatangelo nei giorni scorsi è stata attaccata duramente da Selvaggia Lucarelli, ma anche da altri, per il suo look nella prima puntata de I Migliori Anni su Rai 1 e perché così truccata sembrava dimostrare 50 anni, non si poteva vedere. Ma molti hanno anche sottolineato con malizia che forse la compagna di Gigi D'Alessio si è sottoposta a troppe operazioni di chirurgia estetica, dimenticando quale è la realtà che lei ha più volte spiegato. L'unica operazione che la bella Lady Tata ha ammesso in questi anni è stata quella per aumentare le dimensioni del suo seno, passando da una seconda misera ad una prorompente terza che mette spesso in bella mostra sia nelle sue apparizione televisive che nelle immagini postate sui suoi profili social. Un'operazione che ha fatto non appena è diventata maggiorenne e fatta senza che il suo compagno fosse d'accordo perché lui la vedeva già bellissima com'era. In realtà poi con il tempo Anna ha imparato ad accettarsi e così sia il naso che soprattutto la bocca come garantisce lei stessa sono assolutamente naturali, anche se sul trucco ogni tanto esagera. Una settimana fa per contestare chi l'aveva pesantemente criticata, via social la Tatangelo aveva scritto così: “A volte però bisogna stare attenti perché si puó fare del male. Peccato peró per voi che questa volta abbiate beccato un muro”. Intanto però dopo la seconda puntata de I Migliori Anni nella quale si è presentata al fianco di Carlo Conti con un look più sobrio pur non perdendo la sua sensualità, sul web sono piovuti tantissimi commenti positivi per il suo look molto più naturale e molto apprezzato.

