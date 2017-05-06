Anticipazioni Verissimo oggi: Elenoire Casalegno, fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi

Tornare dove tutto è cominciato: ledella puntata di oggi di, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, rivelano cheparlerà dellacon il direttore di Rete4,. Solo tre anni fa, l’ex gieffina ha scelto la stessa trasmissione per mostrare a tutti raggiante le foto delle sue, non nascondendo l’emozione. La conduttrice più frizzante della TV ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta davanti alle telecamere della separazione proprio dove tutto è iniziato pubblicamente. E, secondo le prime anticipazioni, Elenoire chiarisce subito che non è stata l’esperienza dela causare il. Il matrimonio traera già in crisi prima della partecipazione al Grande Fratello VIP: la conduttrice, davanti a, svela ai telespettatori di Verissimo che la verità la conoscono solo lei e l’ormai ex marito. L’annuncio è stato dato dalla stessa showgirl con un brevissimo post su, in cui rivelava l’essenziale e non certo particolari scabrosi sul loro rapporto scoppiato. Niente tradimenti, niente segreti e niente misteri: semplicemente, i caratteri di Elenoire e Sebastiano non si sono più incastrati. Dopo l’esperienza del GF VIP, presa come una pausa di riflessione, insieme hanno deciso che le loro strade si dovevano dividere. Maa Verissimo, sempre secondo le anticipazioni, non rinega erto il suo matrimonio con Sebastiano Lombardi, visto che si è sposata a 38 anni per amore. E se fosse stato per lei, non sarebbe neanche venuta a parlarne davanti a, ma proprio per amore e rispetto delle due persone più importanti della sua vita, ovvero lui e la figlia, ha deciso di non dare alito ai pettegolezzi e di parlare dellapubblicamente. Tra l’ex gieffina e il direttore di Rete4 c’è stato una sorta di distacco e ognuno ha preso strade diverse, ma non rimpiange nulla di quello che c’è stato con lui. L’augurio per il futuro è che i due mantengano rapporti civili e che posano trovare la serenità dopo tanto dolore che, inevitabilmente, un divorzio porta ad entrambe le parti di una coppia: segno che c’è stato e che ci sarà sempre amore.