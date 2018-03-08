Home Attualità Anonymous, pubblicate migliaia di mail di insegnanti dopo un attacco hacker al MIUR

di Redazione 08/03/2018

C'è stato un ennesimo atto di pirateria informatica degli hacker di Anonymous, che questa volta ha attaccato 26 mila professori di scuola italiani pubblicando i loro indirizzi di posta, per un chissà quale motivo, online insieme alle password di accesso. Anonymous, violata la privacy dei docenti italiani Come riporta l’Agi, il tutto potrebbe essere frutto della violazione di pochi siti web e di un paio di forum di coordinamento della scuola. In vari casi gli indirizzi riportani pure username, password e telefono e almeno tre consentono accesso a siti web gestiti con la piattaforma WordPress. Ci sono anche 200 indirizzi di personale amministrativo che ha diretti rapporti col Miur per conto di singole università: Bocconi, Luiss, Roma 3, Università della Calabria, di Modena-Reggio Emilia e altre. E unfti molti profili pubblicati si collegano a scuole, licei e istituti tecnici dell’Emilia Romagna. Anonymous, continuano gli attacchi Proprio gli Anonymous italiani, che da un pò di tempo si firmano con la sigla di Lulzsec Italia, hanno "rivendicato" l'attacco. La sigla che usano serve a rimarcare il lato goliardico e irriverente delle loro azioni: «Lulz» è infatti un temine sinonimo di «grasse risate» e il divertimento in generale, accoppiato alla parola security in «LulzSec». In realtà, come riportato dal collettivo stesso in un severo messaggio rivolto alla ministra dell’Istruzione uscente Valeria Fedeli, il vero scopo politico di questa azione sarebbe l’alternanza scuola-lavoro che gli hacker chiamano sfruttamento mascherato degli studenti. Lulzsec si presenta come un idolo di un gruppo più ampio di hacker-attivisti che in Italia si riuniscono sotto la sigla «Anonymous»: fra questi troviamo gli hacker attivisti di AnonPlus, che hanno violato spesso Libero, il Giornale e il blog di Salvini appunto pochi giorni fa.

