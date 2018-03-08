Uomini e donne trono over: Domenico bacia Gemma e Tina stuzzicato da Maria

La rete insorge contro Queen Mary. Subito dopo la puntata di Uomini e donne oggi i telespettatori si sono riversati sui social e in particolare su Facebook per criticare Maria De Filippi. La conduttrice ha stuzzicato Domenico che non si è certo tirato indietro e ha baciato sia Gemma che Tina, un atteggiamento considerato fuori luogo oggi che è la Festa della Donna.

“Violenza” a Uomini e donne over

Oggi 8 marzo è la Festa della Donna e la puntata del trono over di Uomini e donne che si è conclusa da poco non è stata apprezzata dai telespettatori. Maria De Filippi si è divertita a stuzzicare Domenico che ha baciato Tina e Gemma, nessuna delle due ha gradito queste effusioni inaspettate e il pubblico ha commentato sui social quel gesto: «Violenza fastidiosa irritante ed inconcepibile! Non capisco se Maria abbia bisogno di vacanze!», e ancora: «Ho trovato questo gesto disgustoso e per niente divertente anzi una dimostrazione poco rispettoso nel confronto delle donne». Una volta tanto anche noi siamo d'accordo con il pubblico, forse Maria voleva solo scherzare ma quel siparietto era di cattivo gusto, non si può nemmeno definire trash. Questa sicuramente è una delle pagine più brutte di tutta la storia del programma.

Gemma e Giorgio, nuovi scontri a UeD

All'ordine del giorno anche gli scontri tra Gemma e Giorgio. Dopo un tentativo di riavvicinamento da parte della dama torinese che sembra intenzionata a riconquistare il cavaliere, Manetti ha ribadito che non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. L'atteggiamento ambiguo di Giorgio Manetti era stato criticato anche da Gianni Sperti, per questo il cavaliere ha voluto chiarire la sua posizione. Gemma ha incassato l'ennesimo due di picche ma aveva in riserbo un nuovo colpo basso perché ha chiesto di mandare in onda un audio durante un ballo. La Galgani però oggi è serena, e su Facebook ha scritto un augurio a tutte le donne che la seguono: «Siete belle ed uniche a qualsiasi età. E siamo Donne. A qualsiasi età. Auguri a tutte voi splendide "ragazze" che siete qui ogni giorno con me».

Ex cavaliere attacca la redazione di UeD

Il trono over di Uomini e donne si concentra esclusivamente sulle dinamiche della ex coppia Giorgio e Gemma e sull'astio che Tina prova nei confronti della dama. Pietro Falco, ex cavaliere ha dichiarato a Nuovo Tv che tutti gli altri protagonisti del programma sono “carne da macello” e “controfigure messe lì per fare numero”. Accuse pesanti, simili a quelle di Alessandro Puccio, anche lui ex cavaliere che, sempre a Nuovo Tv ha dichiarato: «In studio veniamo trattati come marionette, con il solo scopo di metterci l'uno contro l'altro».