Anticipazioni Don Matteo 11: riprese a Spoleto, tutte le news sul cast

Finalmente asono partite le riprese della serie più attesa e amata di Rai1:sta per tornare con protagonistanei panni del prete più famoso e intuitivo della TV. Dopo mesi di news di gossip, di anticipazioni sulla trama e sui personaggi e su abbandoni illustri di qualche membro del cast, oggi, 5 giugno 2017 la troupe sarà in città per girare i nuovi episodi ricchi di novità. Oltre al degno compagno di avventura del compianto Bud Spencer, sono stati confermati diversi veterani della fiction: Ilinterpretato da Nino Frassica,alias Francesco Scali e, ovvero Nathalie Guetta. Purtroppo, ilinterpretato da Simone Montedoro non ci sarà per volere degli sceneggiatori. Ma lesuldinon sono finite qui: l’addio di Simone Montedoro, infatti, ha lasciato una ferita molto profonda nel cuore di moltissimi fan della serie, ma a Spoleto arriverà un sostituto di grande rispetto: si tratta di, vista in Che Dio ci aiuti 4. L’attrice vestirà i panni del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri e con il magistrato Marco Nardi, alias l’attore, sicuramente ne vedremo delle belle. Ladiè ancora top secret, ma le anticipazioni e le ultime news sul cast non si risparmiano grazie ai social network: sta impazzando sul web uno scatto in cui viene ritratta, figlia di Al Bano e Romina Power, proprio a Spoleto e con in mano il copione di uno degli episodi della serie di Rai1. La Carrisi farà parte di uno, o di più puntate? E ancora le sorprese non sono finite, visto che è confermata la presenza di, volto davvero notissimo della fiction italiana, visto anche nel cast della serie Il Paradiso delle Signore e Che Dio ci aiuti 4. Cosa combinerà stavolta il sacerdote più amato dagli italiani?