Anticipazioni Don Matteo 11: riprese a Spoleto, tutte le news sul cast
di Redazione
05/06/2017
Finalmente a Spoleto sono partite le riprese della serie più attesa e amata di Rai1: Don Matteo 11 sta per tornare con protagonista Terence Hill nei panni del prete più famoso e intuitivo della TV. Dopo mesi di news di gossip, di anticipazioni sulla trama e sui personaggi e su abbandoni illustri di qualche membro del cast, oggi, 5 giugno 2017 la troupe sarà in città per girare i nuovi episodi ricchi di novità. Oltre al degno compagno di avventura del compianto Bud Spencer, sono stati confermati diversi veterani della fiction: Il Maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica, Pippo alias Francesco Scali e Natalina, ovvero Nathalie Guetta. Purtroppo, il Capitano Tommasi interpretato da Simone Montedoro non ci sarà per volere degli sceneggiatori. Ma le anticipazioni sul cast di Don Matteo 11 non sono finite qui: l’addio di Simone Montedoro, infatti, ha lasciato una ferita molto profonda nel cuore di moltissimi fan della serie, ma a Spoleto arriverà un sostituto di grande rispetto: si tratta di Maria Chiara Giannetta, vista in Che Dio ci aiuti 4. L’attrice vestirà i panni del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri e con il magistrato Marco Nardi, alias l’attore Maurizio Lastrico, sicuramente ne vedremo delle belle. La trama di Don Matteo 11 è ancora top secret, ma le anticipazioni e le ultime news sul cast non si risparmiano grazie ai social network: sta impazzando sul web uno scatto in cui viene ritratta Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, proprio a Spoleto e con in mano il copione di uno degli episodi della serie di Rai1. La Carrisi farà parte di uno, o di più puntate? E ancora le sorprese non sono finite, visto che è confermata la presenza di Bebo Storti, Francesco Biscione e Cristiano Caccamo, volto davvero notissimo della fiction italiana, visto anche nel cast della serie Il Paradiso delle Signore e Che Dio ci aiuti 4. Cosa combinerà stavolta il sacerdote più amato dagli italiani?
Articolo Precedente
Prestiti casalinghe senza busta paga e senza garante: tutte le info sui finanziamenti senza reddito
Articolo Successivo
UeD Trono Over, Sossio Aruta si difende
Redazione