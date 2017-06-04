Home Attualità UeD Trono Over, Sossio Aruta si difende

UeD Trono Over, Sossio Aruta si difende

di Redazione 04/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una decina di giorni fa l'ex moglie di Sossio Aruta, uno dei protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne, lo ha apertamente accusato di non interessarsi di lei e dei figli e di essere in arretrato con il pagamento degli alimenti. Ecco perché invece di farsi bello in televisione, come è stato negli ultimi due anni, dovrebbe pensare a trovare un lavoro e occuparsi di loro. Un'accusa pesante alla quale Sossio ha deciso di rispondere adesso con una lettera aperta pubblicata dal settimanale 'Di Più'. Il 'cavaliere' di Uomini e Donne, che si è fatto conoscere dal grande pubblico quando come calciatore aveva partecipato al reality Campioni su Italia 1, ha scritto di essere attualmente disoccupato anche perché a 46 anni non è facile trovare un lavoro per uno come lui che è sempre stato nel mondo del calcio, ma nonostante questo ha sempre cercato di stare insieme ai figli dopo la separazione dalla moglie e di avere pagati gli alimenti come poteva. E poi ha accusato la sua ex di essersi trovata un altro quando erano ancora sposati e di avere accettato la fine del loro rapporto anche se non è stato lui a volerlo. Sossio però non demorde: “Sto facendo il possibile proprio perché non voglio che i miei figli possano pensare che non mi sono voluto occupare di loro” E poi il protagonista del Trono Over ha puntualizzato che fino a quando è stato un calciatore noto tutto andava bene, ma non appena la sua carriera calcistica è andata in declino le cose sono ca,biate anche se lui non dimenticherà mai l'amore per la moglie. A settembre, quando ricomincerà Uomini e Donne, come la prenderanno le sue corteggiatrici?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp