Anticipazioni GfVip 2, Marco Predolin espulso dal reality?

Marco Predolin è il concorrente più indisciplinato del Grande Fratello Vip 2017, dopo le pesanti dichiarazioni contro Cristiano Malgioglio, ha organizzato uno scherzo di cattivo gusto ai danni di Daniele Bossari.

Diretta GfVip 2, scherzo pericoloso di Marco Predolin

Il pubblico da casa è stufo di Predolin e siamo convinti che se fosse stato in nomination questa settimana sarebbe stato eliminato. Tuttavia le cose per lui si mettono male perché se la produzione ha chiuso un occhio sul caso Malgioglio e sulle frasi omofobe, potrebbe non perdonare l'ennesimo piano di Marco Predolin contro uno dei concorrenti. L'unica 'colpa' di Daniele Bossari è quella di essere troppo educato e a modo per i suoi gusti, ecco perché è stato preso di mira.

Il presentatore ha proposto agli altri concorrenti di mettere un po' di farina ma per fortuna si sono rifiutati di ascoltarlo. Dovete sapere che Daniele Bossari è celiaco quindi non può mangiare alimenti che contengono glutine. La modella svedese Filippa Lagerback in un'intervista ha dichiarato che cucina con pentole separate, i celiaci infatti stanno male anche se nelle loro pietanze ci sono tracce minime di glutine. Pensate cosa sarebbe successo se i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 gli avessero messo della farina nel piatto come suggerito da Predolin.

Marco Predolin punito dalla produzione del Grande Fratello Vip 2017?

I concorrenti più giovani stanno dimostrando di essere più maturi dell'over 70 Predolin e i suoi atteggiamenti hanno stancato gli altri inquilini vip della casa di Cinecittà. Nella prossima puntata in diretta lunedì sera però potrebbero esserci delle sanzioni disciplinari per Marco Predolin. Alfonso Signorini gli ha promesso che avrebbero parlato delle battute omofobe, e sicuramente Ilary Blasi lo affronterà perché l'esempio che continua a dare è sbagliatissimo. Nell'attesa non ci resta che seguire la diretta del GfVip e i commenti sui social dove Marco Predolin riscuote pochissimi consensi. A voi piace?