Uomini e donne gossip: Eleonora e Oscar si sono lasciati?

La storia tra i due ex protagonisti sembra essere giunta al capolinea. La scelta della coppia di Uomini e donne aveva fatto sognare milioni di telespettatori ma gli ultimi indizi social sono molto chiari. Oscar ed Eleonora non si seguono più su Instagram.

Gossip Uomini e donne: storica coppia si dice addio, cosa succede?

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono sempre stati una coppia 'litigarella' e in passato hanno discusso anche per motivi banali. Questa volta però le cose starebbero diversamente, e i fan sono in allarme. I due ex protagonisti del trono classico di Uomini e donne stanno insieme da circa un anno e mezzo, si sono fidanzati nello stesso giorno della scelta di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Subito dopo la fine del programma hanno deciso di andare a convivere a Firenze, nella città di lei. Eleonora e Oscar hanno superato molte crisi grazie all'amore fortissimo che li legava ma da un paio di giorni hanno smesso di seguirsi su Instagram. Il gesto simbolico ha stupito tutti i fan che nei commenti sul social fotografico si sono chiesti cosa fosse successo tra l'influencer napoletano e la gelataia fiorentina.

Eleonora Rocchini alla Fashion Week di Milano, Oscar Branzani in Grecia

Oscar ed Eleonora, dopo la fine di Uomini e donne hanno dichiarato di voler vivere la loro storia lontano dalle telecamere anche se hanno continuato ad aggiornare i fan su Instagram. Il fatto che abbiano smesso di seguirsi non è casuale, lo avevano fatto altre volte, ma adesso sono divisi. Eleonora infatti è stata impegnata alla Fashion Week di Milano per la presentazione della nuova collezione di Kiko, mentre Oscar Branzani era in vacanza a Cavo Tagoo Mykonos, in Grecia.

Sul profilo dell'ex tronista di Uomini e donne non ci sono fotto di coppia da circa un mese, mentre l'ultimo scatto insieme postato da Eleonora è del 17 settembre. Entrambi sembrano felici e sorridenti, forse stanno solo nascondendo la tristezza per quanto accaduto. L'ipotesi tradimento è esclusa al momento, forse per Eleonora Rocchini e Oscar si tratta solo di una piccola pausa. Come ricordate anche in trasmissione erano emerse le differenze caratteriali e non erano mancati gli scontri. Speriamo solo che tornino insieme quanto prima. E voi cosa ne pensate di questa coppia di Uomini e donne?