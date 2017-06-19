Home Intrattenimento Anticipazioni Temptation Island, Camilla tentata da Andrea Melchiorre?

di Redazione 19/06/2017

Giorno dopo giorno l'attesa per la quarta stagione di Temptation Island cresce sempre di più anche se dal villaggio dei fidanzati in Sardegna fino ad oggi sono arrivate pochissime notizie. Ma le anticipazioni tv sul docu reality che partirà lunedì prossimo, 26 giugno, in prima serata su Canale 5 segnalano che una coppia famosa potrebbe essere in crisi e che Camilla Mangiapelo avrebbe già messo gli occhi su Andrea Melchiorre. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che da più di sei mesi fa coppia fissa con Riccardo Gismondi ha deciso di partecipare a Temptation Island per rimettere in gioco i suoi sentimenti verso l'ex tronista ma sembra che nei primi giorni della loro avventura non tutto sia andato come nei programmi. Alcune immagini infatti hanno accostato Riccardo a due ex corteggiatrici, Carmen Rimauro e Simona Solimeno, chiamate nel docu reality come 'tentatrici' e sembra che Camilla si sia voluta così vendicare frequentando Andrea Melchiorre. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne che due anni fa era stato anche la scelta di Valentina Dallari è una delle poche facce famose tra i single di Temptation Island 2017 e molti pensano che sia lì soltanto per farsi notare di nuovo e avere una nuova chance come tronista a settembre. Intanto però sembra che si stia dando da fare e Camilla potrebbe essere l'obiettivo giusto. Forse la ragazza ha capito che aria tira con il fidanzato, potrebbe aver visto i primi filmati ai falò e ha deciso di rendergli il favore. Solo una vendetta oppure la coppia di Uomini e Donne rischia di scoppiare?

