Esame di Maturità 2017 Seconda Prova Liceo Classico: uscirà Seneca o Cicerone?

di Redazione 19/06/2017

Mercoledì prossimo iniziano gli esami di Maturità 2017 e quest’anno gli studenti del Liceo Classico saranno impegnati, durante la seconda prova, in una versione di latino. Quale autore sarà la croce e la delizia dei maturandi? Skuola.net ha voluto stemperare la tensione per gli Esami di Stato e ha intervistato la bellezza di 2500 studenti aspiranti diplomandi, per capire se avessero o meno le idee chiare in merito: ebbene, secondo la maggioranza sarà Seneca ad essere protagonista. Il MIUR sarà d’accordo? Seneca ha riscosso il 25% delle preferenze, mentre al secondo posto, come autore papabile per la traccia di seconda prova di Latino, Cicerone vince con il 13% dei voti. Tra le altre preferenze in misura minore, i maturandi hanno citato Tacito con un bel 12%, anche se improbabile secondo gli studenti, visto che era già uscito all’Esame di Stato 2005, oltre alla versione di questo autore uscita nel 2015. Ma il terzo posto degli studenti, nonostante i dubbi, è dato dal senso dell’umorismo dei membri del MIUR che ogni tanto, specie per quanto riguarda la seconda prova del Classico, rimette in pista autori già usciti negli anni passati. C’è anche da dire che i nomi di Seneca e Cicerone sono tornati più volte tra le tracce di maturità in passato: il primo ha fatto la sua apparizione agli studenti nel 2003, nl 2007 e nel 2011, mentre il secondo è uscito due volte, ovvero nel 2002 e nel 2009. Inoltre, c’è da dire che questi grandi classici della letteratura latina sono stati scelti dai membri del MIUR fin dal 1950. Ma attenzione, perché ci possono essere delle sorprese e gli studenti si aspettano anche di incontrare in seconda prova Apuleio e Cesare: due autori mai selezionati dai ministri in carica. Sarà proprio l’Esame di Stato 2017 a far scatenare la loro fantasia e a far sudare il diploma di maturità a migliaia di giovani liceali?

