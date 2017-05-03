Home Intrattenimento Anticipazioni ultima registrazione Trono Classico: Luca Onestini annuncia la scelta

Anticipazioni ultima registrazione Trono Classico: Luca Onestini annuncia la scelta

di Redazione 03/05/2017

Le anticipazioni riguardanti il Trono Classico sono veramente ghiottissime: non solo Marco Cartasegna ha fatto la sua scelta, ovvero la torinese Federica Benincà, bensì anche il suo rivale Luca Onestini finalmente ha annunciato la scelta. Il tronista più indeciso di Uomini e Donne, alla fine, ha deciso di uscire dagli studi Elios a Roma con una tra Soleil Sorgè, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo e nella prossima registrazione che avverrà la prossima settimana, l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese nonché ex Mister Italia dovrà scegliere. In questi giorni farà le sue ultime esterne con le tre corteggiatrici rimaste per dissipare ogni dubbio. Fino ad oggi sembrava che il trono di Luca Onestini fosse eterno, visto che l’ex Mister Italia è in carica da dicembre e non aveva ancora le idee chiare, a differenza del suo collega rivale Marco Cartasegna, il quale oggi ha compiuto la sua scelta e ha lasciato gli studi Elios di Mediaset con Federica Benincà a discapito di Giulia Pisana. Il percorso del tronista modenese, molto probabilmente, si concluderà mercoledì 10 maggio 2017 nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne e sceglierà una tra Soleil, Cecilia e Giulia. In molti, nonostante le anticipazioni riguardanti la scelta di Luca Onestini, reputano una sceneggiata tutto il percorso di Uomini e Donne perpetrato dal tronista: la ragione è che dapprima il ragazzo era molto preso dalla dolce ragazza di Anzio Giulia Latini, poi i suoi modi da zerbino hanno fatto preferire la più decisa Soleil Sorgè e, infine, il tronista sarebbe preso da Cecilia Zagarrigo, visto che il web indica la terza corteggiatrice e non scelta di Oscar Branzani la favorita sulla carta. Invece, Luca si è avvicinato moltissimo alla modella italo-americana: la ragazza e il tronista si sono dati un bacio appassionato dopo un’esterna in cui la corteggiatrice gli ha presentato sua madre e per molti questo indica già chi sarà la sua preferita.

