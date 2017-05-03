Creme a base di bava di lumaca: ecco le migliori sul mercato
Le creme a base di bava di lumaca sono un rimedio efficace contro le rughe, l'acne e altri problemi estetici della pelle.Uno dei rimedi più efficaci nelle creme viso per combattere gli antiestetici segni del tempo, ma anche contro i brufoli, l'acne, le irritazioni e le macchie sulla pelle è rappresentato dalle creme a base di bava estratta dalle lumache: al di là dell'aspetto, che può non piacere a tutti, in realtà si tratta di un prodotto assolutamente naturale perché nella maggioranza dei casi si tratta di lumache allevate direttamente in Italia e con prodotti che hanno alla loro base lunghi anni di studi e di preparazioni curate nei minimo particolari. La ricerca infatti ha stabilito che le creme a base di bava di lumaca sono utili per conferire resistenza ed elasticità al tessuto connettivo ma hanno anche un alto valore protettivo e idratante, risultando quindi utili sia per il viso che per il collo e altre parti del corpo. É stato dimostrato scientificamente che la bava di lumaca è ricca di elastina, acido glicolico, collagene, oltre a vitamina A e vitamina E, tutti elementi in grado di rigenerare la pelle, con funzioni idratanti ed esfolianti a patto di utilizzarla due volte al giorno, al mattino dopo la detersione del viso e la sera prima di andare a dormire. I primi risultati reali per la pelle si vedono già dopo un mese di trattamento, mentre in due mesi si arriva a toccare con mano la regressione dell’acne. Merito dell'azione antiossidante, ottenuta grazie agli isoenzimi che rallentano il processo degenerativo delle cellule epiteliali stimolando la proliferazione dei fibroblasti che sono le cellule principali della pelle umana. Così viene migliorata l'elasticità ma anche il tono. Ma dove di comprano le migliori creme a base di bava di lumaca? Solitamente nelle erboristerie e nei negozi specializzati in prodotti naturali oppure attraverso i principali portali di e-commerce che propongono prodotti naturali e dal rapporto qualità-prezzo notevole Esistono infatti diverse fasce di prezzi per queste creme sul mercato italiano che vanno in media dai 12-15 euro per la fascia più economica fino ad un massimo di 80-90 euro per i prodotti più ricercati. In prima fila tra i produttori di creme a base di bava di lumaca in fascia economica troviamo Bioluma che mescola questo prodotto naturale ad Acido Glicolico e ad altri ingredienti molto efficaci come l'olio di argan e l’olio di germe di mais che sono ricchi di sostanze antiossidanti. Il prezzo per il flacone da 30 ml è pari a 30,90 euro. Ancora più economiche sono le creme a base di bava di lumaca prodotto dalla tedesca Vom Pullach Hof che commercializza un vasetto da 150 ml efficace per alleviare la tensione della pelle e le rughe a 12 euro. In fascia media, quella attorno ai 50 euro, troviamo il Nuvò Siero Viso che contiene anche l’Esapeptide Concentrato Argirelina che riduce la contrazione tonica dei muscoli facciali causa della comparsa di rughe e segni d’espressione e la bava di lumaca è al 100% di origine italiana. Per maggiori info sui benefici della crema a base di bava di lumaca puoi informarti QUI.
