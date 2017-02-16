Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: il programma torna in prima serata

Redazione Avatar

di Redazione

16/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
C’è una bella sorpresa che attende tutti i fans di Uomini e Donne, anche se dovranno attendere ancora un po’. Infatti la produzione del dating show di Maria De Filippi sembra aver deciso definitivamente di riproporre almeno una puntata in prima serata su Canale 5, ma succederà soltanto a giugno come lo scorso anno. L’anticipazione tv arriva dal sito di Davide Maggio, solitamente molto ben informato su quello che succede in casa Mediaset. L’esperimento della scorsa estate, quando la puntata dedicata alla storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, alla lettera che lei non aveva mai consegnato al suo ex, al confronto che però non ha portato a far riaccendere la passione, aveva riscosso ottimo risultati di ascolti pur confrontandosi con programmi diversi rispetto a quelli del pomeriggio. Ma toccherà ancora una volta ai protagonisti del Trono Over, che comunque anche quest’anno sta facendo registrare share molti importanti, o finalmente verrà fato spazio al Trono Classico, magari con una puntata sullo stile di quella che ho visto come protagoniste sei coppie nate a Uomini e Donne nel giorno di San Valentino? Per il momento non è ancora chiaro se sarà così oppure se la redazione vorrà concentrarsi su una sola storia, magari quella di Claudio Sona e Mario Serpa che tanto entusiasmo ha suscitato nel pubblico di Uomini e Donne.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Francesco Gabbani a Le Iene, Teo Mammucari si traveste da scimmia e Ilary Blasi da piccione perché?

Articolo Successivo

Amici 16 anticipazioni ultime news: lite tra Lo Strego e Braga, la dura reazione del prof

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025