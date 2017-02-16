Home Attualità Anticipazioni Uomini e Donne oggi: il programma torna in prima serata

di Redazione 16/02/2017

C’è una bella sorpresa che attende tutti i fans di Uomini e Donne, anche se dovranno attendere ancora un po’. Infatti la produzione del dating show di Maria De Filippi sembra aver deciso definitivamente di riproporre almeno una puntata in prima serata su Canale 5, ma succederà soltanto a giugno come lo scorso anno. L’anticipazione tv arriva dal sito di Davide Maggio, solitamente molto ben informato su quello che succede in casa Mediaset. L’esperimento della scorsa estate, quando la puntata dedicata alla storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, alla lettera che lei non aveva mai consegnato al suo ex, al confronto che però non ha portato a far riaccendere la passione, aveva riscosso ottimo risultati di ascolti pur confrontandosi con programmi diversi rispetto a quelli del pomeriggio. Ma toccherà ancora una volta ai protagonisti del Trono Over, che comunque anche quest’anno sta facendo registrare share molti importanti, o finalmente verrà fato spazio al Trono Classico, magari con una puntata sullo stile di quella che ho visto come protagoniste sei coppie nate a Uomini e Donne nel giorno di San Valentino? Per il momento non è ancora chiaro se sarà così oppure se la redazione vorrà concentrarsi su una sola storia, magari quella di Claudio Sona e Mario Serpa che tanto entusiasmo ha suscitato nel pubblico di Uomini e Donne.

