Francesco Gabbani a Le Iene, Teo Mammucari si traveste da scimmia e Ilary Blasi da piccione perché?

di Redazione
16/02/2017
Francesco Gabbani continua a riscuotere un grandissimo successo con il suo Occidentali's Karma. Ieri sera il cantante è stato ospite del programma Le Iene Show, accolto in studio da Teo Mammucari travestito da scimmia e Ilary Blasi invece da piccione, perché?
Gossip Francesco Gabbani a Le Iene: "Io super dotato?"Francesco Gabbani è davvero nel mirino del successo grazie al suo brano Occodentali's Karma ma non solo... Ieri infatti, cosa che non è sfuggita neanche ai presentatori de Le Iene, l'artista è stato protagonista del gossip con svariati articoli dal titolo: Francesco Gabbani superdotato, forse anche più di Rocco Siffredi. Nell'arco della puntata de Le Iene il conduttore Teo Mammucari ha colto immediatamente l'occasione per chiedere al cantante se ovviamente la cosa fosse vera, ma Gabbani è riuscito a ironizzare in modo eccellente: "Io superdotato? Lo sapevo che avevo sbagliato a mettermi il canovaccio arrotolato nelle mutande". Il momento clou della serata però è arrivato quando i due conduttori dello show, Mammucari vestito da scimmia e Ilary Blasi da piccione, hanno spiegato il perché delle loro maschere...
Le Iene, Ilary Blasi omaggia il marito travestendosi da piccioneTeo Mammucari ha poi dichiarato di essersi travestito da scimmia perché ha la necessità di dover pagare gli alimenti, ma nel momento in cui ha chiesto quale fosse stato il motivo a spingere il cantante verso tale scelta... Francesco Gabbani ha spiegato che la "scimmia" è stato uno dei punti a favore della sua vittoria. Ilary Balsi, invece, che sembrava l'unica voce fuori dal coro ha deciso di travestirsi da piccione per omaggiare il marito, Francesco Totti, dato che la sua canzone preferita "era quella con il piccione". (Ndr. La canzone di rifermento è quella di Povia "Vorrei avere il becco"). Il commento di Ilary Blasi non è sfuggito ai tifosi laziali, facendo immediatamente riferimento all'aquila simbolo della squadra, tanto da lanciare un interrogatorio sui social: e se la moglie di Totti tifasse per la Lazio?
