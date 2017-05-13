Home Intrattenimento Anticipazioni Verissimo Speciale Amici 16: chi saranno gli ospiti di oggi?

Anticipazioni Verissimo Speciale Amici 16: chi saranno gli ospiti di oggi?

di Redazione 13/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Oggi Verissimo, il popolare rotocalco del sabato di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in via del tutto eccezionale manderà in onda una puntata speciale dedicata al talent show di Maria De Filippi Amici 16. Le anticipazioni rivelano che Silvia Toffanin si è recata due giorni fa a Roma per registrare la puntata proprio all’interno degli studi Elios a Roma apposta per intervistare la incontrastata Queen Mary e per conoscere e intervistare tutti i personaggi più importanti di questa edizione, compresi i membri della Squadra Bianca e della Squadra Blu. Chi saranno gli ospiti di oggi e ci sarà anche Morgan? Dalle anticipazioni sulla puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 16, sarà Maria De Filippi ad aprire la puntata con la sua intervista in cui parlerà sia della sua esperienza sanremese (che non ripeterà più, nonostante sia stata magnifica), sia di Morgan, il suo più grande fallimento e che si aspetta da lui dei tiri mancini, come rivelazioni di confidenze private. Ospiti speciali i ragazzi della Squadra Bianca e della Squadra Blu che si esibiranno con i loro inediti e faranno una sorpresa alla coach Elisa: una lettera per dirle grazie. Lo stesso per la Squadra Bianca: i suoi membri, dopo le esibizioni, leggeranno una lettera toccante per Emma Marrone. Ma le anticipazioni non si fermano qui: oggi pomeriggio a Verissimo la puntata speciale dedicata ad Amici 16 si animerà con Ambra Angiolini, giurata nel programma, che ripercorrà insieme a Silvia Toffanin le tappe della sua carriera. Attimi di commozione quando si ricorderà Gianni Boncompagni, e anche lei esprimerà un parere sul caso Morgan. Presenti come ospiti anche Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, i conduttori di Real Time, e Giuliano Peparini, che ringrazieranno Maria De Filippi e riceveranno delle graditissime sorprese. Appuntamento oggi pomeriggio su Canale 5 per vedere Verissimo Speciale Amici 16.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp