Gabriel Garko e Adua Del Vesco si sposano? Proposta al Matrix Chiambretti

di Redazione 13/05/2017

Chi ha seguito ieri sera la puntata del Matrix Chiambretti sarà saltato letteralmente dalla sedia quando ha visto Gabriel Garko e la sua fidanzata storica Adua Del Vesco: di nuovo insieme in tv da Pierino non solo per smentire le voci di crisi che accompagnano la loro relazione ormai da anni, bensì per uan proposta di matrimonio stile Chiara Ferragni e Fedez all’Arena di Verona. Il protagonista de L’Onore e il Rispetto si è inginocchiato davanti alla fidanzata e, divertito, le ha chiesto di sposarlo. E’ palese che i due attori hanno imitato Fedez che, durante il recente concerto all’Arena di Verona, ha chiesto la mano alla fashion blogger Chiara Ferragni, ma per un momento, i fan di Gabriel Garko e Adua Del Vesco ci hanno creduto veramente che l’ex di Eva Grimaldi avesse chiesto la mano della fidanzata. Eppure, come i due hanno raccontato a Pierino al Matrix Chiambretti, la coppia non pensa affatto alle nozze. Le cose tra loro vanno a gonfie vele, ma è Adua a spiegare su Canale 5 il vero motivo per cui il matrimonio non è tra i loro pensieri. Gabriel Garko e Adua Del Vesco vivono la loro relazione giorno per giorno incuranti del gossip e a Matrix Chiambretti chiariscono che non sentono la differenza di età, nonostante la ragazza sia più giovane dell’attore di vent’anni. Anche Tonio de L’Onore e il Rispetto ha spiegato tempo fa a Verissimo che con la fidanzata sta bene ma non si vogliono sposare, nonostante per loro sia già come aver la fede al dito. Per ora, entrambi si dedicano alle proprie carriere, visto che Adua diventa sempre più richiesta nelle fiction Mediaset. Il vero sogno della coppia sarebbe avere un figlio, ma la Del Vesco è ancora giovane e si vedrà!

