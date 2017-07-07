Antonella Clerici e Vittorio Garrone, clamorosa dedica d'amore sui social
di Redazione
07/07/2017
Antonella Clerici e Vittorio Garrone, in pochi ci credevano eppure la coppia è innamorata e felice come non mai. La conduttrice de La prova del cuoco si è lasciata andare con una clamorosa dedica d'amore sui social... Matrimonio in vista per i due?Antonella Clerici e Vittorio Garrone un amore che va davvero ogni limite, la loro relazione sta davvero appassionando i fan della conduttrice e non solo. In attesa di nuove news lavorative che la dividono tra La prova del cuoco e nel toto di Sanremo 2018, la conduttrice dunque ha finalmente trovato la sua stabilità sentimentale, dopo la rottura definitiva con il compagno Eddy. I fan della Clerici questo inverno hanno avuto modo di vederla raggiante, felice ma sopratutto serena... A quanto pare Vittorio Garrone ha portato nella vita di Antonella Clerici quel qualcosa in più che fino ad oggi le era mancato. In questo periodo però Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno vissuto la loro relazione lontana dal mondo del gossip italiano, anche se la news più romantica di oggi riguarda proprio una clamorosa dedica d'amore sui social. I fan chiedono sul web parlano già di matrimonio, sarà vero?
Antonella Clerici e Vittorio Garrone: una clamorosa dedica d'amore sui social preannuncia il matrimonio entro l'anno?Tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone l'amore dunque trionfa? Uno scatto pubblicato su Instagram dalla conduttrice mostra la coppia in vacanza. La foto è accompagnato da una strana dedica d'amore: “La classe non è acqua, il mio cowboy”. Secondo alcuni rumors però Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno in mente grandi progetti per la loro vita, che i due stiano già pensando a un'imminente matrimonio?
