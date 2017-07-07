Elettra Lamborghini a Uomini e Donne: Gli uomini me li mangio a colazione
di Redazione
07/07/2017
Elettra Lamborghini sempre più vicina al Trono Gay di Uomini e Donne. La famosa ereditiera, considerata una delle donne più desiderate al mondo, ha finalmente detto la sua sul programma di Maria De Filippi: “Gli uomini me li mangio a colazione”.Da qualche settimana Elettra Lamborghini è nel mirino delle news, a quanto pare la famosa ereditiera è pronta per il Trono Gay. Nel corso di un'intervista rilasciata a TvBlog Elettra Lamborgini su una sua ipotetica partecipazione a Uomini e Donne ha dichiarati: “Vorrei trovare una vera donna, ma è difficile. Fanno tutte le trasgressive ma in realtà vanno con gli uomini”. L'ereditiera di casa Lamborgini a quanto pare ha deciso di affidare la sua vita sentimentale a Maria De Filippi, anche se al momento però la sua partecipazione al Trono Gay di Uomini e Donne non è stata confermata. Ciò che attualmente sta facendo discutere parecchio è una particolare dichiarazione fatta da Elettra Lamborghini, in occasione della sua intervista: “Gli uomini me li mangio a colazione”.
Elettra Lamborgini a Uomini e Donne alla ricerca della sua anima gemella? "Gli uomini me li mangio a colazione"L'ereditiera ha sempre affermato di essere alla ricerca di una donna coraggiosa, ma sopratutto disposta a mettersi in gioco e a resistere accanto una figura importante come Elettra Lamborghini. A incrementare i rumors attorno alla ragazza ci sono anche le sue dichiarazioni. Elettra Lamborghini ancora una volta provocatoria: “Gli uomini me li mangio a colazione”... Anche se la sua più grande paura è quella di non trovare l'amore anche con l'aiuto di Uomini e Donne. Maria De Filippi accetterà la sfida e diventerà cupido anche questa volta?
Articolo Precedente
Papa Francesco fa scacco matto, ecco come salverà il piccolo Charlie
Articolo Successivo
Antonella Clerici e Vittorio Garrone, clamorosa dedica d'amore sui social
Redazione