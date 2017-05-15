Home Intrattenimento Antonella Clerici gossip news, addio a La Prova Del Cuoco per il compagno Vittorio?

di Redazione 15/05/2017

Antonella Clerici, ospite a L’Arena di Massimo Giletti, ha spiazzato tutti i fan de La Prova del Cuoco che la seguono da tempo immemore con le sue dichiarazioni che stanno alimentato le news di gossip più disparate: pare che per la presentatrice, nel suo futuro ci sia meno TV e confida a Massimo Giletti che è pronta a dire addio alla Rai e al piccolo schermo in generale per dedicarsi ai suoi affetti, ovvero il compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle, avuta dal compagno Eddy Martens. Antonellina si è presa l’impegno di rispettare contratti e scadenze e il suo allontanamento dal primo canale di Viale Mazzini avverrà gradualmente. Ma cosa succederà al popolare format di mezzogiorno che tiene incollati i telespettatori, bramosi di copiare le ricette dei cuochi e di Anna Moroni? I fan de La Prova Del Cuoco temono che l’addio alla TV di Antonella Clerici possa avere delle ripercussioni serie sul programma del mezzogiorno di Rai. D’altronde, proprio in occasione della Festa della Mamma 2017, Antonellina ha deciso di comunicare la sua decisione di dedicarsi a Vittorio Garrone, il suo compagno, e alla figlioletta Maelle. La Clerici ha espresso a Massimo Giletti il suo bisogno di rallentare e di dare la priorità alla sua vita personale piuttosto che a quella professionale. Ma sono in tanti a sospettare che dietro questo improvviso bisogno, sia uno strascico della polemica che sta impazzando in Rai, con tanto di probabile fuga dei presentatori di punta quali Fabio Fazio e lo stesso Massimo Giletti. Proprio il presentatore de L’Arena ha annunciato che non sa se l’anno prossimo sarà presente nel primo canale nazionale o meno. Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da oltre un anno: è lui l’uomo che ha fatto dimenticare alla conduttrice de La Prova del Cuoco la travagliata storia con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. L’uomo è un imprenditore, in quanto proprietario di un’azienda nel settore del petrolio e della telefonia, fino alle energie eoliche: un giro di affari di miliardi di Euro. Dapprima era sposato con una sudamericana che gli ha dato tre figli, poi hanno divorziato e dal Sud America si è spostato di nuovo in Italia, pronto a iniziare una nuova vita con Antonellina.

