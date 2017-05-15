Home Intrattenimento Amici 16 ultime news: Emma Marrone favorisce Mike Bird? E’ polemica

Amici 16 ultime news: Emma Marrone favorisce Mike Bird? E’ polemica

di Redazione 15/05/2017

Ormai il serale di Amici 16 è entrato nel vivo e con l’eliminazione di Thomas Bocchimpani, il preferito dell’ormai ex coach Morgan, la polemica impazza su Emma Marrone e su Mike Bird. La coach della Squadra Bianca pare abbia fatto il suo primo passo falso, visto che sui social viene fortemente accusata di aver favorito un cantante piuttosto che l’altro, nonostante facessero parte della squadra dei Bianchi. E’ vero che la cantante salentina si trovata un gruppo già fatto e deve lavorare con gli elementi che ha a disposizione, ma secondo le ultime news riportate dai vari forum dedicati, i fan le criticano il fatto di essere stata la causa principale di questa eliminazione. Nel corso dell’ottava puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda sabato 13 maggio 2017, si è assistito inermi all’eliminazione di Thomas Bocchimpani, forse il cantante più apprezzato della Squadra Bianca. Thomas è considerato un vero e proprio talento ed è emerso sempre di più durante la fase serale di Amici 16, dimostrando di potersi cimentare in ogni brano con nonchalance e sorprendendo positivamente i quattro giudici. Purtroppo, il ragazzo ha dovuto affrontare una cantante molto brava della Squadra Blu di Elisa, Federica Carta. Il giovane diciassettenne, purtroppo, ha dovuto soccombere e dire addio al serale di Amici 16. Thomas Bocchimpani ha dovuto abbandonare il talent show condotto da Maria De Filippi, ma i telespettatori non sono stati inermi e hanno iniziato a contestare l’eliminazione, rivendicando il diritto per il ragazzo ad avere un posto alla finale per i suoi pezzi originali e il suo modo particolare di esibirsi. Invece, Emma Marrone pare favorisca Mike Bird. I due sono nel mirino dei sostenitori di Thomas, in quanto Michele Merlo sembra non essere apprezzato e non riceva grandi complimenti. Inoltre, il comportamento menefreghista del ragazzo davanti alla coach e agli insegnanti ha fatto arrabbiare moltissimo i follower, in quanto reputano più meritevole Thomas ad andare avanti e non Mike. Invece, Emma ha deciso di salvare Mike dal ballottaggio, mandando al patibolo il Bocchimpani: essendo minorenne, per regolamento non può essere in onda dopo mezzanotte e la finale di Serale di Amici 16 durerà ben oltre l’una di notte. Tutto studiato a tavolino per esigenze televisive?

