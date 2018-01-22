Appello della scienza alla politica: "lottiamo insieme per uno scopo comune
di Redazione
22/01/2018
La scienza cerca consensi e lo fa nel mondo della politica. L'appello della scienza alla politica è partito con un vero e proprio manifesto postato su Facebook dal presidente dell’Iss e firmato da 41 scienziati e ricercatori.
Manifesto: un appello della scienzaLa scienza sta sulla stessa lunghezza d'onda della politica e oggi, a poche settimane dalle elezioni, bisogna schierarsi dalla stessa parte per raggiungere uno scopo comune: il miglioramento della sanità. Il manifesto inizia con queste parole “Un’occasione da non perdere: l’alleanza tra politica e scienza per la salute e lo sviluppo del Paese Mai come in queste ultime settimane abbiamo sentito i politici dibattere sui temi della scienza. Libertà di cura, vaccini, futuro del sistema sanitario nazionale, in un equilibrio difficilissimo tra diritti dei cittadini e sostenibilità per i conti dello Stato, sono argomenti fondamentali che tutti i partiti hanno il dovere di trattare". Ciò che chiedono gli scienziati è il rispetto reciproco tra scienza e politica, che mai dovrebbero combattersi, ma dovrebbe esistere una imprescindibile alleanza per la salute e lo sviluppo economico e sociale del Paese. In un mondo ideale nessun politico dovrebbe decidere su argomenti sanitari senza interpellare gli scienziati. Questi ultimi, tuttavia, a loro volta devono interagire coi politici, mettendoli al corrente delle innovazioni e aggiornamenti scientifici, per far capire loro i passaggi logici che a tali risultati innovativi hanno portato.
Ci vuole un Istituto che regoli il rapporto tra scienza e politicaCosì come negli Stati Uniti i rapporti fra scienza e politica sono affidati a “National Academy of Sciences”, Accademie Nazionali che ogni anno pubblicano più di 200 rapporti anche l'Italia dovrebbe uniformarsi. "Siamo ancora molto indietro. Sul piano teorico evitare che scienza e politica diano vita a un dialogo tra sordi sembrerebbe semplice, nella pratica non è così". Continua il manifesto su Facebook. La politica è la scienza della mediazione, i risultati della scienza si raggiungono grazie a metodi nati e perfezionati nei secoli. Ma adesso occorre una realizzazione concreta, e per far ciò si richiede rigore e coraggio: "questi mondi fanno fatica ad incontrarsi" dicono gli scienziati. La dimostrazione che scienza e politica dovrebbero camminare sulla stessa strada si è avuta con lo stop al finanziamento dello Stato a Stamina. Fu un atto coraggioso nato dalla consapevolezza scientifica che quella sperimentazione era un pericoloso falso, dannoso per le persone sottoposte alle false terapie. Stessa cosa accaduta in merito all’obbligatorietà dei vaccini, quando dinanzi alle preoccupanti statistiche nazionali, è bastato un intervento di Sanità Pubblica per mettere in sicurezza i piccoli italiani e creare un modello che ha ispirato molti governi occidentali. "Noi crediamo che la strada intrapresa sia quella corretta, dichiariamo la totale disponibilità all’ascolto e alla circolazione dei dati scientifici a supporto di ogni iniziativa che il decisore politico dovrà assumere" termina il manifesto augurandosi che aumenti il dialogo nell’esclusivo interesse del Paese e dei suoi cittadini.
