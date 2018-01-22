Modella mette la verginità all'asta, ma era uno scherzo

Il gioco è bello quando dura poco direbbe un vecchio proverbio. E forse non è certo una sciocchezza. Pochi giorni fa la notizia di una modella che metteva la verginità all'asta per pagarsi gli studi aveva fatto il giro del web. Ma oggi la ragazza, italiana, smentisce in un'intervista al Corriere della Sera.

Mette la verginità all'asta: ora smentisce

Lo scherzo della modella

. La ragazza infatti aveva preso contatti anche con varie agenzie straniere che le avevano richiesto il certificato del medico. Lei lo ha mandato e alla fine si aggrega all'agenzia “Elite Models Vip”.

Subito dopo sono cominciate ad arrivare le prime offerte. Tra cui quella che ha fatto più scalpore, dal valore di un milione e sei, cifra che un uomo avrebbe voluto tranquillamente spendere per stare con lei.

La ragazza sostiene che non ha mai pensato di farlo davvero. Pensava di troncare il gioco quando volesse, senza problemi e invece ora si ritrova in un incubo.

Pare infatti che l’agenzia continui a chiamarla chiedendole dove vuole che le sia accreditato il bonifico.