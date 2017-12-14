Home Scienza e Tecnologia Apre a Milano l'Experience Store firmato Huawei

di Redazione 14/12/2017

Milano accoglie il primo negozio ufficiale Huawei in Italia e persino in tutta Europa, battezzato con il nome ufficiale di “Experience Store”. Il progetto è firmato Made in Italy e dimostra quanto attualmente sia importante il mercato degli smartphone. Esso ormai è uno dei settori che riscontra più introiti, il che ha convinto Huawaei a fare del nostro Paese il fiore all'occhiello della sua strategia occidentale. Huawei e L'Experience Store Isabella Lazzini, direttore delle vendite di Huawei Italia ha spiegato che «le intenzioni di Huawei è creare un luogo unico che accoglie persone curiose e interessate a una serie di attività direttamente fornite dallo store» Nello store infatti si potrà non solo provare e acquistare i prodotti dell’azienda cinese, ma anche partecipare a corsi a numero chiuso di fotografia, inglese o cinese, il tutto sfruttando i prodotti messi a disposizione da Huawei per le varie attività. Design innovativo nello Store Il design è innovatissimo, dai colori chiari, con pareti di legno e decorate con enormi pannelli Led ad altissima definizione sui quali ruotano panorami e immagini varie. Per non parlare del pavimento dove ogni passo contribuisce a generare energia che è sfruttata per alimentare il tutto. La chicca è rappresentata dal cosiddetto “tatooing”, un pannello touch screen che aiuta a personalizzare il proprio dispositivo addirittura stampando su una cover o direttamente sulla scocca il disegno che preferiamo o una delle fantasie disponibili. Al termine dell’ordine basta aspettare non più di dieci minuti affinché un macchinario speciale completi le decorazioni e il gioco è fatto. «La personalizzazione è un aspetto importante dell’esperienza che Huawei vuole offrire, tutti i nostri clienti devono poter esprimere la loro personalità attraverso i nostri dispositivi . Per questo siamo in particolare molto orgogliosi che ciò sia possibile per la prima volta in tutto il mondo proprio qua» ha concluso Isabella Lazzini.

