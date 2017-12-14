Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Apre a Milano l'Experience Store firmato Huawei

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Milano accoglie il primo negozio ufficiale Huawei in Italia e persino in tutta Europa, battezzato con il nome ufficiale di “Experience Store”. Il progetto è firmato Made in Italy e dimostra  quanto attualmente sia importante il mercato degli smartphone. Esso ormai è uno dei settori che riscontra più introiti, il che ha convinto Huawaei a fare del nostro Paese il fiore all'occhiello della sua strategia occidentale.

Huawei e L'Experience Store

Isabella Lazzini, direttore delle vendite di Huawei Italia ha spiegato che «le intenzioni di Huawei è creare un luogo unico che accoglie persone curiose e interessate a una serie di attività direttamente fornite dallo store» Nello store infatti si potrà non solo provare e acquistare i prodotti dell’azienda cinese, ma anche partecipare a corsi a numero chiuso di fotografia, inglese o cinese, il tutto sfruttando i prodotti messi a disposizione da Huawei per le varie attività.

Design innovativo nello Store

Il design è innovatissimo, dai colori  chiari, con pareti di legno e decorate con enormi pannelli Led ad altissima definizione sui quali ruotano panorami e immagini varie. Per non parlare del pavimento dove ogni passo contribuisce a generare energia che è sfruttata per alimentare il tutto. La chicca è rappresentata dal cosiddetto “tatooing”, un pannello touch screen che aiuta a  personalizzare il proprio dispositivo addirittura stampando su una cover o direttamente sulla scocca il disegno che preferiamo o una delle fantasie disponibili. Al termine dell’ordine basta aspettare non più di dieci minuti affinché un macchinario speciale completi le decorazioni e il gioco è fatto. «La personalizzazione è un aspetto importante dell’esperienza che Huawei vuole offrire, tutti i nostri clienti devono poter esprimere la loro personalità attraverso i nostri dispositivi . Per questo siamo in particolare molto orgogliosi che ciò sia possibile per la prima volta in tutto il mondo proprio qua» ha concluso Isabella Lazzini.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I cani dal fiuto anti Tumore

Articolo Successivo

Terremoto in Sicilia, la terra continua a tremare

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023