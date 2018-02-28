Assunzioni Anas 2018 in tutte le Regioni, profili e qualifiche richiesti

Non si tratta dei soliti proclami elettorali. L'Italia sta uscendo dalla crisi e la dimostrazione è il fatto che le grandi aziende abbiano deciso di assumere nuovo personale. Dopo Poste Italiane sono in arrivo 100mila assunzioni da parte di ANAS.

ANAS assume personale qualificato

L'organigramma Anas nei prossimi tre anni cambierà perché sono previste centomila assunzioni. Specifichiamo che non si tratta di contratti a tempo indeterminato ma per molti giovani sarà possibile fare esperienze importanti. La ricerca è aperta in tutta Italia e si cercano figure professionali qualificate e meno qualificate anche nel settore ICT. Anas ha deciso di fare nuovi investimenti e tra questi c'è quello dell'assunzione di personale sino al 2020. L'offerta di lavoro è una delle più serie sul mercato visto che l'azienda è qualificata e sono previsti diversi cantieri sul territorio nazionale per cui serve forza lavoro. I finanziamenti sono stati già stanziati quindi vi invitiamo a consultare direttamente la sezione del sito ANAS Lavora con noi.

Ferrovie dello Stato assunzioni ICT

Ferrovie dello Stato cerca figure ICT quindi ci saranno diverse opportunità perché chi cerca lavoro in questo settore. L'azienda continua ad essere una realtà attiva sul territorio e, anche in questo caso, sono molti altri i profili e le competenze, consultando il sito delle Ferrovie dello Stato sarete sempre aggiornati. Tra le ultime offerte inserite c'è quella che riguarda l'assunzione di tre data engineer a Roma, i candidati idonei sono laureati in materie tecnico scientifiche o umanistiche e devono avere esperienza nei settori: Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst e Tecnico ICT. Diverse le competenze per il profilo dell'addetto all'assistenza clienti per cui è necessario conoscere una lingua straniera (livello B2) ed essere disponibili a lavorare su turni.