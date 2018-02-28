Home Scienza e Tecnologia App Vero contro Instagram e Facebook, come scaricarla?

di Redazione 28/02/2018

Avete già notato l'arrivo negli store dei vostri smartphone dell'app Vero che sei già messa contro Instagram e Facebook? E cosa dell'ultima ora sono molti gli utenti che si stanno chiedendo come scaricarla Instagram e Facebook uguali, le accuse degli utenti Nel 2017 abbiamo visto cambiare le app in vario modo, dopo i migliaia di aggiornamenti riguardanti WhatsApp, le accuse degli utenti si sono concentrati su Instagram e Facebook definiti ormai troppo uguali. Le lamentele di coloro che sono iscritti su Facebook e Instagram ma riguarda la gestione delle Stories. Queste, ovvero foto o video che durano solo esclusivamente 24 ore, nascono sul social dedicato alle immagini e quindi Instagram successivamente copiate su WhatsApp e Facebook perché rientrate nella famiglia di Mark Zuckerberg. Secondo quanto denunciato da coloro che quotidianamente usano le tre api in questione, WhatsApp, Instagram e Facebook sarebbero diventati sostanzialmente uguale tra loro senza quelle sostanziali differenze che le caratterizzavano. Attenzione però perché negli Store dei vostri smartphone pare che sia arrivata un app Vero la quale si presenta come innovativa e diversa da quella a cui siamo abituati. App vero cos'è? In questi ultimi giorni si è diffusa la notizia riguardante l'arrivo di una nuova app dal nome Vero. Ma vi siete mai chiesti l'app Vero cos'è? A spiegare tutto nel dettaglio è stato un articolo pubblicato dal fatto quotidiano.it. l'app vero si presenta come una sfida già vinta contro Instagram e Facebook. Vero infatti In un certo qual modo è un vero e proprio social network che potrebbe far capitolare L'impero di Mark Zuckerberg. Innanzitutto il social Vero propone una privacy garantita e a zero algoritmi, riuscendo a convincere così già ben oltre 5000 utenti che l'hanno scaricata nelle ultime 24 ore. La nuova app Vero è nata nel 2015 grazie al miliardario Rafik Hariri e si propone come il mix perfetto tra Instagram e Facebook solo regole per la privacy più ferree è incentrata più sulla vita sociale che su quella social. Dov'è possibile scaricare l'app vero? Come abbiamo appena accennato la povera in pochissimo tempo è riuscito a conquistare ben 5000 utenti che l'hanno scaricata in queste ultime 24 ore. Alla domanda relativa al dov'è possibile scaricare l'app Vero sappiate che ne consegue una risposta davvero semplicissima... Download di Vero è disponibile su Apple Store e su Google Play in modalità gratuita come Instagram, Facebook e WhatsApp

