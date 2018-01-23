Caricamento...

Assunzioni Zalando 2018: posizioni aperte e requisiti

23/01/2018

Siete alla ricerca di lavoro? Zalando offre opportunità concrete per laureati da inserire nel team italiano di Berlino in vista della prossima apertura di un centro di distribuzione a Nogarole Rocca, nel veronese.

Zalando, offerte di lavoro 2018

Uno dei colossi dell'e-commerce e del fashion retail del settore abbigliamento, ha deciso di investire in Italia. Il polo logistico di Stradella, in provincia di Pavia verrà ampliato con l'obiettivo di arrivare a 550 dipendenti entro la fine del 2018. L'azienda tedesca è a caccia di profili qualificati e giovani senza esperienza sempre in vista della prossima apertura a Nogarole Rocca (Verona) per cui sono previste mille assunzioni. Scopriamo insieme le posizioni aperte, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Lavorare con Zalando

Sono tante le opportunità di lavoro di Zalando nel quartiere generale di Berlino, spesso si tratta di stage e tirocini formativi, contratti di apprendistato e inserimento di figure qualificate nei settori Marketing e Comunicazione, Business Developement, Servizio Clienti, Risorse Umane, Legale, Amministrazione, Acquisti e IT. Al momento sono aperte queste posizioni:

  • Corporate Communications Manager

Il candidato ideale è esperto in giornalismo e relazione con i media, inoltre deve conoscere la realtà dell'e-commerce, avere spiccate doti comunicative e possedere ottime conoscenze delle lingue straniere tra cui inglese e tedesco;

  • General Manager

I requisiti per questa posizione sono la laurea in Economia, Ingegneria o Statistica, inoltre è richiesta esperienza nel settore commerciale nell’ambito della gestione generale e ottima conoscenza della lingua inglese;

  • Buyer bags & Accessories, Buyer Sales Manager Footwear premium e Fashion Buyer

La laurea necessaria per candidarsi a queste offerte di lavoro è quella discipline economiche-commerciali, inoltre è fondamentale avere esperienza nel settore della moda, conoscere l'inglese, il tedesco e una terza lingua. Sono ammessi al colloquio solo i canditati con disponibilità a viaggiare in Europa.

Per candidarsi alle offerte di lavoro Zalando basta collegarsi sul sito e scorrere la pagina sino in fondo, nella sezione Zalando Business cliccare su Offerte di lavoro e seguire le istruzioni per inserire il proprio cv, in questo modo si potrà rispondere in maniera veloce agli annunci. I profili interessanti verranno contattati telefonicamente e successivamente potrebbero ottenere un colloquio con l'ufficio Risorse Umane.

