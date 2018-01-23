Oscar 2018 tutte le nomination: quali sono i film italiani candidati?
23/01/2018
Oggi sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2018, quest'anno la manifestazione degli Academy Awards raggiunge il traguardo di 90 edizioni. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 marzo 2018 al Dolby Theatre di Los Angeles. A condurre la 90esima edizione degli Oscar il comico Jimmy Kimmel, che è stato riconfermato dopo il successo dello scorso anno.
Academy Awards, chi sceglie i film da premiare?
I film sono selezionati e votati dai membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di cui fanno parte circa ottomila professionisti del cinema tra registi, attori, direttori della fotografia, costumisti e altre figure. Le categorie totali per le nomination agli Oscar sono 24. Il film che ha ricevuto più candidature in assoluto è La forma dell'acqua (13) seguono Dunkirk (8) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri (7).
Chiamami col tuo nome miglior film?
Luca Guadagnino ha ottenuto ben 4 nomination: miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura e miglior canzone originale. Quest'anno gli Oscar potrebbero tornare a “parlare” italiano. L'annuncio delle nomination per gli Oscar 2018 è stato trasmesso in diretta streaming a partire dalle 14:15 (ora italiana). Lo spettacolo è stato condotto da Tiffany Haddish e Andy Serkis che hanno introdotto le singole categorie con video introduttivi.
Per la prima volta nella storia degli Academy Awards viene candidata una donna per la sezione miglior fotografia mentre Maryl Streep ha ottenuto la ventunesima nomination per il ruolo da protagonista nella pellicola The Post. Candidato come miglior attore non protagonista l'attore Christopher Plummer entrato al posto di Kevin Spacey in Tutti i soldi del mondo. Kobe Bryant, ex giocatore di basket, spera di aggiungere un nuovo premio alla lunga lista di trofei perché ha ricevuto la nomination per il miglior cortometraggio animato: Dear Basketball.
Tutte le nomination degli Oscar 2018
I membri dell'Academy, in fase di nomination, possono scegliere i candidati che rientrano nella stessa categoria. Per esempio i direttori della fotografia possono scegliere per la Miglior Fotografia, unica eccezione i candidati al Miglior Film che vengono votati da tutti i membri. Per votare i vincitori degli Oscar i membri possono votare per quasi tutte le categorie, tranne per quelle tecniche. Ed ora ecco tutte le nomination agli Oscar 2018:
Miglior film
- Chiamami col tuo nome
- Dunkirk
- Get Out
- Il filo nascosto
- Lady Bird
- La forma dell’acqua
- L’ora più buia
- The Post
- Tre manifesti a Ebbing, Missouri
Miglior regia
- Christopher Nolan, Dunkirk
- Greta Gerwig, Lady Bird
- Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto
- Guillermo del Toro, La forma dell’acqua
- Jordan Peele, Get Out
Miglior attore protagonista
- Daniel Day-Lewis, Il filo nascosto
- Daniel Kaluuya, Get Out
- Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.
- Gary Oldman, L’ora più buia
- Timothée Chalamet, Chiamami col tuo nome
Miglior attrice protagonista
- Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri
- Margot Robbie, Io, Tonya
- Meryl Streep, The Post
- Sally Hawkins, La forma dell’acqua
- Saoirse Ronan, Lady Bird
Miglior attore non protagonista
- Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo
- Richard Jenkins, La forma dell’acqua
- Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri
- Willem Dafoe, The Florida Project
- Woody Harrelson, Tre manifesti a Ebbing, Missouri
Miglior attrice non protagonista
- Allison Janney, Io, Tonya
- Laurie Metcalf, Lady Bird
- Lesley Manville, Il filo nascosto
- Mary J. Blige, Mudbound
- Octavia Spencer, La forma dell’acqua
Miglior film d’animazione
- Baby Boss
- Coco
- Loving Vincent
- Ferdinand
- The Breadwinner
Miglior documentario
- Abacus: Small Enough to Jail
- Faces Places
- Icarus
- Strong Island
- Last man in Aleppo
Miglior film straniero
- A Fantastic Woman
- Loveless
- The Insult
- On body and soul
- The Square
Miglior sceneggiatura originale
- Get Out
- Lady Bird
- La forma dell’acqua
- The Big Sick
- Tre manifesti a Ebbing, Missouri
Miglior cortometraggio documentario
- Edith+Eddie
- Heaven is a Traffic Jam on the 405
- Heroin(e)
- Knife Skills
- Traffic Stop
Miglior canzone
- “Mighty River”, Mudbound
- “Mystery of Love”, Chiamami col tuo nome
- “Remember me”, Coco
- “Stand Up for Something”, Marshall
- “This is me”, The Greatest Showman
Miglior sceneggiatura non originale
- Chiamami col tuo nome
- Logan
- Molly’s Game
- Mudbound
- The Disaster Artist
Migliori costumi
- Il filo nascosto
- La bella e la bestia
- La forma dell’acqua
- L’ora più buia
- Victoria & Abdul
Miglior trucco e acconciature
- L’ora più buia
- Victoria & Abdul
- Wonder
Migliore scenografia
- Blade Runner 2049
- La Bella e la Bestia
- Dunkirk
- La forma dell’acqua
- L’ora più buia
Miglior cortometraggio
- DeKalb Elementary
- My Nephew Emmett
- The Eleven O’Clock
- The Silent Child
- Watu Wote/All of Us
Miglior montaggio sonoro (sound mixing)
- Baby Driver
- Blade Runner 2049
- Dunkirk
- La forma dell’acqua
- Star Wars: Gli ultimi Jedi
Migliori effetti speciali (visual effects)
- Blade Runner 2049
- Guardiani della Galassia: Vol. 2.
- Kong: Skull Island
- Star Wars: Gli ultimi Jedi
- The War – Il pianeta delle scimmie
Miglior fotografia
- Blade Runner 2049
- Dunkirk
- La forma dell’acqua
- L’ora più buia
- Mudbound
Migliori effetti sonori (sound editing)
- Baby Driver
- Blade Runner 2049
- Dunkirk
- La forma dell’acqua
- Star Wars: Gli ultimi Jedi
Miglior cortometraggio animato
- Dear Basketball
- Garden Party
- Lou
- Negative Space
- Revolting Rhymes
Miglior colonna sonora originale
- Dunkirk
- Il filo nascosto
- La forma dell’acqua
- Star Wars: Gli ultimi Jedi
- Tre manifesti a Ebbing, Missouri
Miglior montaggio
- Baby Driver
- Dunkirk
- Io, Tonya
- La forma dell’acqua
- Tre manifesti a Ebbing, Missouri
