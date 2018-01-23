Oscar 2018 tutte le nomination: quali sono i film italiani candidati?

Oggi sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2018, quest'anno la manifestazione degli Academy Awards raggiunge il traguardo di 90 edizioni. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 marzo 2018 al Dolby Theatre di Los Angeles. A condurre la 90esima edizione degli Oscar il comico Jimmy Kimmel, che è stato riconfermato dopo il successo dello scorso anno.

Academy Awards, chi sceglie i film da premiare?

I film sono selezionati e votati dai membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di cui fanno parte circa ottomila professionisti del cinema tra registi, attori, direttori della fotografia, costumisti e altre figure. Le categorie totali per le nomination agli Oscar sono 24. Il film che ha ricevuto più candidature in assoluto è La forma dell'acqua (13) seguono Dunkirk (8) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri (7).

Chiamami col tuo nome miglior film?

Luca Guadagnino ha ottenuto ben 4 nomination: miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura e miglior canzone originale. Quest'anno gli Oscar potrebbero tornare a “parlare” italiano. L'annuncio delle nomination per gli Oscar 2018 è stato trasmesso in diretta streaming a partire dalle 14:15 (ora italiana). Lo spettacolo è stato condotto da Tiffany Haddish e Andy Serkis che hanno introdotto le singole categorie con video introduttivi.

Per la prima volta nella storia degli Academy Awards viene candidata una donna per la sezione miglior fotografia mentre Maryl Streep ha ottenuto la ventunesima nomination per il ruolo da protagonista nella pellicola The Post. Candidato come miglior attore non protagonista l'attore Christopher Plummer entrato al posto di Kevin Spacey in Tutti i soldi del mondo. Kobe Bryant, ex giocatore di basket, spera di aggiungere un nuovo premio alla lunga lista di trofei perché ha ricevuto la nomination per il miglior cortometraggio animato: Dear Basketball.

Tutte le nomination degli Oscar 2018

I membri dell'Academy, in fase di nomination, possono scegliere i candidati che rientrano nella stessa categoria. Per esempio i direttori della fotografia possono scegliere per la Miglior Fotografia, unica eccezione i candidati al Miglior Film che vengono votati da tutti i membri. Per votare i vincitori degli Oscar i membri possono votare per quasi tutte le categorie, tranne per quelle tecniche. Ed ora ecco tutte le nomination agli Oscar 2018:

Miglior film

Chiamami col tuo nome

Dunkirk

Get Out

Il filo nascosto

Lady Bird

La forma dell’acqua

L’ora più buia

The Post

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior regia

Christopher Nolan, Dunkirk

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto

Guillermo del Toro, La forma dell’acqua

Jordan Peele, Get Out

Miglior attore protagonista

Daniel Day-Lewis, Il filo nascosto

Daniel Kaluuya, Get Out

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Gary Oldman, L’ora più buia

Timothée Chalamet, Chiamami col tuo nome

Miglior attrice protagonista

Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie, Io, Tonya

Meryl Streep, The Post

Sally Hawkins, La forma dell’acqua

Saoirse Ronan, Lady Bird

Miglior attore non protagonista

Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo

Richard Jenkins, La forma dell’acqua

Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attrice non protagonista

Allison Janney, Io, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Il filo nascosto

Mary J. Blige, Mudbound

Octavia Spencer, La forma dell’acqua

Miglior film d’animazione

Baby Boss

Coco

Loving Vincent

Ferdinand

The Breadwinner

Miglior documentario

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Strong Island

Last man in Aleppo

Miglior film straniero

A Fantastic Woman

Loveless

The Insult

On body and soul

The Square

Miglior sceneggiatura originale

Get Out

Lady Bird

La forma dell’acqua

The Big Sick

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior cortometraggio documentario

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Miglior canzone

“Mighty River”, Mudbound

“Mystery of Love”, Chiamami col tuo nome

“Remember me”, Coco

“Stand Up for Something”, Marshall

“This is me”, The Greatest Showman

Miglior sceneggiatura non originale

Chiamami col tuo nome

Logan

Molly’s Game

Mudbound

The Disaster Artist

Migliori costumi

Il filo nascosto

La bella e la bestia

La forma dell’acqua

L’ora più buia

Victoria & Abdul

Miglior trucco e acconciature

L’ora più buia

Victoria & Abdul

Wonder

Migliore scenografia

Blade Runner 2049

La Bella e la Bestia

Dunkirk

La forma dell’acqua

L’ora più buia

Miglior cortometraggio

DeKalb Elementary

My Nephew Emmett

The Eleven O’Clock

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Miglior montaggio sonoro (sound mixing)

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Migliori effetti speciali (visual effects)

Blade Runner 2049

Guardiani della Galassia: Vol. 2.

Kong: Skull Island

Star Wars: Gli ultimi Jedi

The War – Il pianeta delle scimmie

Miglior fotografia

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua

L’ora più buia

Mudbound

Migliori effetti sonori (sound editing)

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Miglior cortometraggio animato

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Miglior colonna sonora originale

Dunkirk

Il filo nascosto

La forma dell’acqua

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior montaggio