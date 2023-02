Attacchi hacker alle Istituzioni: vertice a Palazzo Chigi sulla cybersicurezza

Diversi importanti siti istituzionali sono stati presi di mira da una serie di attacchi hacker i cui responsabili non sono ancora stati individuati. Vertice sulla cybersicurezza Palazzo Chigi.

Attacchi hacker ai danni di siti istituzionali italiani, e non solo

Una fonte dell’Agenzia della Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha riferito alla Rai alcune informazioni relative al massiccio attacco hacker che ha colpito i siiti istituzionali italiani, ma anche di altri paesi europei, a partire dalla Francia.

La giornata di ieri, 5 febbraio 2023, è stata inoltre caratterizzata da problemi tecnici della rete internet Tim. Nonostante la coincidenza temporale, non sembrano esserci dei collegamenti con gli attacchi hacker.

L’esperto ha spiegato l’attacco informatico ai giornalisti della Rai attraverso una metafora: “È come se in un palazzo tutti avessero comprato lo stesso tipo di serratura fatta dallo stesso fabbricante, che poi in seguito si è accorto che ha un difetto. Il produttore ha avvertito i condomini di correggere il problema ma molti, per vari motivi (pochi fondi, poco personale, pigrizia) non lo hanno fatto e ora al rientro dalle vacanze si scopre che tanti appartamenti hanno avuto delle visite indesiderate”.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia della Cybersicurezza Nazionale (ACN), sono diversi i sistemi delle istituzioni nazionali in cui gli hacker sono riusciti ad entrare, e molti altri restano vulnerabili nonostante non ci siano state incursioni. Per evitare ulteriori danni è necessario che i responsabili aggiornino immediatamente i sistemi, i cui problemi erano già noti da tempo.

L’esperto che ha parlato alla Rai ha infatti ricordato che il problema dei server VMware ESXi, presi di mira dagli hacker, era già conosciuto da almeno 2 anni, e aggiunge: “C’è stata sicuramente molta disattenzione”.

Al momento i responsabili dell’incursione informatica non sono stati individuati, ed è molto difficile riuscire nell’impresa, poiché questa “è avvenuta sfruttando una vulnerabilità ben conosciuta da 2 anni, l’attacco può essere riconducibile almeno in questo momento a fin troppi gruppi di cyber criminali”.

Vertice a Palazzo Chigi sulla Cybersicurezza

Per affrontare i problemi di sicurezza informatici emersi in seguito agli attacchi hacker ai sistemi istituzionali, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato, tra gli altri: il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la cybersicurezza, e la direttrice del Dipartimento informazione e sicurezza, Elisabetta Belloni.

In una nota di Palazzo Chigi si legge che la riunione è servita a “verificare che, pur nella gravità dell’accaduto, in Italia nessuna Istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata colpita”.

Inoltre, qualche settimana fa, anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva già menzionato la necessità di agire a proposito della vulnerabilità dei sistemi informatici italiani.