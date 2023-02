Bourne arriva su Prime Video: trama e cast della saga di spionaggio

La saga cinematografica di Bourne, con i suoi cinque film di spionaggio, arriva integralmente su Prime Video: trama e cast del franchise.

Tutti i film di Bourne su Prime Video: registi e attori protagonisti

Dal primo febbraio 2023 sono disponibili su Amazon Prime Video tutti i film della saga cinematografica Bourne, insieme a innumerevoli nuove uscite.

Il franchise di Bourne è composto da film d’azione/thriller ispirati all’opera dall’autore Robert Ludlum. Include cinque film e una serie televisiva spin-off prequel/sequel. La trama generale vede protagonista Jason Bourne, un assassino della CIA affetto da amnesia. Il personaggio è interpretato nella saga cinematografica da Matt Damon.

Tutti e tre i romanzi di Ludlum sono stati adattati per il grande schermo. Doug Liman ha diretto “The Bourne Identity” (2002) e Paul Greengrass ha diretto “The Bourne Supremacy” (2004), “The Bourne Ultimatum” (2007) e “Jason Bourne” (2016). Tony Gilroy ha co-scritto tutti i film tranne “Jason Bourne” e ha diretto “The Bourne Legacy” (2012).

Matt Damon ha scelto di non tornare per il quarto film, “The Bourne Legacy”, che introduce un nuovo personaggio principale, Aaron Cross, interpretato da Jeremy Renner, un agente del Dipartimento della Difesa che cerca di salvarsi la vita a causa delle azioni di Bourne in “Ultimatum”.

Altri attori del cast sono Julia Stiles, Franka Potente, Brian Cox, Chris Cooper, Clive Owen, Gabriel Mann, Karl Urban, Edward Norton, Oscar Isaac, e tanti altri.

Trama generale della saga e il successo di Bourne

Jason Bourne è un ex agente segreto della CIA, affetto da amnesia dissociativa a causa di ferite riportate nel corso della sua ultima missione, che egli non è riuscito a portare a termine. Bourne si sveglia e scopre di essere finito su di un peschereccio che lo aveva recuperato al largo privo di sensi. A partire da quel momento, Jason Bourne inizia a girare il mondo alla ricerca della sua identità.

La serie Bourne ha ricevuto un responso dalla critica generalmente positivo e ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari. A differenza di molte serie d’azione contemporanee, si distingue per l’uso di acrobazie reali, in contrasto con il crescente utilizzo di effetti speciali per le scene d’azione.