Aumento bolletta ENEL di 35 euro, la bufala di Whatsapp

Il Sole 24 ore ha pubblicato l'analisi dell'Autorità per l'energia di cui abbiamo parlato anche noi di Lettera35 ma la rete si è scatenata e ci sono tantissime interpretazioni della direttiva ARERA 50/2018/R/eel.

Bollette elettriche insolute, chi paga?

Qualche giorno fa è arrivata una di quelle news che nessun consumatore onesto si aspetta, le morosità degli utenti inadempienti saranno in parte addebitate a chi ha sempre pagato le bollette elettriche. La questione però è sfuggita di mano, anche il nonno ha telefonato tutto allarmato chiedendo come compilare il bollettino per non pagare 35 euro. Lui non ha Whatsapp ma al bar un suo amico gli ha letto il messaggino inoltrato dalla nuora. La solita catena di Sant'Antonio che in questo caso è vera a metà perché come dicevamo, Il Sole 24 Ore ha pubblicato un report dettagliato.

Rincari bolletta ENEL da aprile 2018

Il messaggio di Whatsapp recita più o meno così: «Nelle bolletta-luce dal prossimo aprile, ci saranno VERAMENTE dalle 30 alle 35€ in più (fonte ALTROCONSUMO Associazione Consumatori) per coprire i milioni di euro accumulati dai morosi (gente che non paga) NON DOBBIAMO PAGARE IN ATTESA DI DECISIONI DEL T.A.R …Io non le pago (ho già tolto la domiciliazione bancaria e pagherò la somma CHE MI SPETTA con un bollettino postale scritto a mano con l’importo decurtato della cifra che non mi spetta come da contratto) MA FUNZIONERÀ SOLO SE LO FAREMO IN TANTI. mi sembra il caso di collaborare con chi sta organizzato questa civile e giusta protesta… Che ne dici? FATE GIRARE!».

Altroconsumo non c'entra assolutamente niente e non è la fonte della bufala. È ancora troppo presto per conoscere l'entità degli aumenti e soprattutto bisogna precisare che il provvedimento non è definitivo. La cifra delle bollette elettriche non pagate ammonta a circa 1 miliardo di euro, il 20% del debito accumulato dai clienti morosi dovrebbe essere saldato da chi è sempre stato puntuale. Purtroppo pagheremo, ma non dobbiamo compilare nessun bollettino, ignorate la catena di Whatsapp e se vi arriva il messaggio invitate i vostri amici a smetterla di creare allarmismi e informarsi.