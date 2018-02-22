Fabrizio Corona libero, le prime parole del re del gossip

Fabrizio Corona è uscito dal carcere ed è stato affidato ad una comunità. Tramite il suo avvocato ha rilasciato le prime dichiarazioni.

Fabrizio Corona torna a casa

Nessuno se lo aspettava, forse nemmeno lui, ma Corona è un uomo “libero”. Le virgolette sono d'obbligo perché il provvedimento dei giudici ha delle restrizioni precise. Fabrizio Corona deve rispettarle, questa infatti potrebbe essere l'ultima chance per dimostrare che è davvero cambiato. Intanto Corona non può parlare con i giornalisti e rilasciare dichiarazioni se non attraverso il suo avvocato. Le telecamere di Mattino 5 si sono appostate sotto l'appartamento di Via De Cristoforis a Milano. Fabrizio è uscito con la fidanzata Silvia Provvedi per andare in comunità. Indossava felpa e bermuda e dopo una breve colazione al bar si sono dileguati. Il rientro a casa è previsto alle ore 20.30 e la domenica Corona non potrà uscire come faceva in passato.

Silvia Provvedi: il sacrificio ripaga

La fidanzata di Corona ha continuato a sperare sino all'ultimo di riabbracciarlo e le prime parole della brunetta del duo Le Donatella, sono significative. Al momento le gemelle sono impegnate nel programma Dance, Dance, Dance e proprio in occasione di San Valentino, Fabrizio Corona aveva telefonato per sostenere la sua compagna. Corona meritava davvero di uscire ma il suo avvocato, Ivano Chiesa ha parlato di una “trappola”. Il 27 marzo ci sarà una nuova udienza per la conferma del provvedimento e per la diminuzione della pena. Come ha spiegato l'avvocato ci sono delle restrizioni eccessive, la sua libertà è da “arresti domiciliari”.

Corona ringrazia i magistrati

L'ex re del gossip ha ringraziato i magistrati, ma è molto arrabbiato perché ha dovuto faticare 16 mesi per ottenere questo provvedimento. Il giudice Luerti ha motivato la decisione perché Corona ha dimostrato di avere una forte motivazione ad intraprendere un percorso di cura. L'ultima detenzione è stata dura per Fabrizio Corona che ha sempre contato sull'appoggio di amici e parenti e su quello del figlio ormai quindicenne, un rapporto importante e positivo per il suo cambiamento. Comunque Fabrizio Corona ha già lanciato la prima frecciatina a Barbara D'Urso, anche se in maniera indiretta. Ieri pomeriggio ha detto ad una delle giornaliste di Pomeriggio 5 di imparare a fare il suo lavoro. Siamo sicuri che con Corona libero molti inizieranno a “tremare”, il re del gossip è tornato!