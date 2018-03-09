Aumento prezzo sigarette: quanto costa oggi un pacchetto?

Vita difficile per i fumatori, sono scattati gli aumenti dei prezzi dei pacchetti di sigarette. Con un comunicato stampa il Direttore dell'AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato) ha annunciato il ritocco delle tariffe chieste dai produttori di sigarette. Gli aumenti saranno da 5 centesimi sino ad un massimo di 20.

Sigarette aumenti 2018

I prezzi dei pacchetti di sigarette venduti sul territorio italiano sono aumentati. Una notizia passata quasi inosservata ma i fumatori si sono già accorti dei ritocchi alle tariffe perché la variazione, seppur minima, incide sul bilancio personale. I rivenditori espongono già i nuovi prezzi e l'incremento riguarda molte note marche. Un pacchetto può costare anche 5,50 euro. Questi aumenti dovrebbero servire a scoraggiare i fumatori e ad invitarli a smettere di fumare. Il fumo, anche quello passivo, è considerato dannoso per la salute. Non sono bastate le immagini shock sui pacchetti di sigarette, quindi il piano B è quello di aumentare il prezzo.

Perché le sigarette sono aumentate?

La richiesta di aumentare i prezzi è arrivata direttamente dai produttori quindi non si tratta solo di una questione salutistica. L'operazione infatti dovrebbe aumentare gli introiti. Non essendoci una motivazione ufficiale le ipotesi sull'aumento sono solo queste. Intanto vi informiamo che l'incremento riguarda le sigarette prodotte dal gruppo Philip Morris che comprende Diana, Chesterfield, Marlboro, Merit, Philip Morris, Virginia, Muratta e L&M. Tuttavia pare che gli aumenti minori riguardano tutte le versioni commerciali delle Marlboro.