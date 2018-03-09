Home Intrattenimento Uomini e Donne, Tina Cipollari cacciata via? Ecco la verità

Uomini e Donne, Tina Cipollari cacciata via? Ecco la verità

di Redazione 09/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tina Cipollari rischia davvero di andare via da Uomini e Donne? È un rumors frequente questo, ma le anticipazioni di queste ultime ore sul dating show di Maria De Filippi nascono da alcuni episodi nel corso delle puntate del trono over che vedono la Cipollari assumere atteggiamenti poco consoni con Gemma Galgani, sfociando in gesti davvero umilianti per la dama torinese del programma Mediaset. Tina Cipollari rischia di andar via da Uomini e donne? Nel dettaglio, infatti, si ha che Tina Cipollari dopo l'ennesimo scontro che c'è stato con Gemma Galgani ha dato sfogo alla sua vendetta rovesciandole in testa una bottiglietta d'acqua e lasciando così senza parole non solo la dama torinese ma anche tutto il pubblico che è appassionato alla trasmissione di Canale 5. Anzi, molti fan sui social si sono detti stufi di questi continui comportamenti irriverenti di Tina nei confronti della dama torinese. Ecco allora che le ultime novità di queste ore sul programma di Maria De Filippi che popolano il web e i social anticipano un possibile abbandono di Tina Cipollari, dovuto proprio a questi comportamentali che potrebbero non essere andati giù nemmeno alla padrona di casa del dating show Maria De Filippi. Tina e il suo addio L'unica cosa che si può dire è che questa non dovrebbe essere la realtà dei fatti, dal momento che nonostante l'accaduto la presenza di Tina Cipollari è lo stesso incontrastata a Uomini e donne trono classico e over che si avrà modo di vedere in onda nei giorni a seguire su Canale 5. Dunque l'opinionista non lascerà il programma di Maria De Filippi, anzi avrà sempre più un ruolo importante, in particolare a partire dalla prossima settimana.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp